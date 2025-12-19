Şevval Şahin'den ilk açıklama...

  • USD: 42,65 - 42,73
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında adı geçen model ve 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, basına yansıyan haberler sonrası sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

19.12.2025
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 30 kişi hakkında dün gözaltı ve yakala kararı çıkarıldı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik dün sabah İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

''HABERLERİ YENİ GÖRÜYORUM''

Adresinde bulunamayan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ünlü isim, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

26 yaşındaki Şahin, paylaşımında; ''Hafta başında annemin ev taşıma işleri ve ailevi meseleler için büyüdüğüm ülkeye İngiltere'ye gelmiştim. Hakkımda çıkan haberleri yeni görüyorum. Buradaki işlerimi tamamlayarak ülkeme dönüp gerekli açıklamaları ve girişimleri yapmayı amaçlıyorum. Sevgiler herkese.'' ifadelerini kullandı.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini University Of East London’da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünde eğitim gördü. Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen Şahin’in estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılmıştı. Şahin 1,82 boyundadır.
