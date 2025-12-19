Kıvanç Tatlıtuğ'un Kazancı Dudak Uçuklattı!

Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı son reklam anlaşmasıyla magazin gündemine damga vurdu. Bir bankayla el sıkışan ünlü ismin bu işten elde ettiği kazanç ise, duyanları şaşkına çevirdi. İddiaya göre ünlü oyuncu bu anlaşmadan tam 2,5 milyon dolar kazandı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını sevindiren açıklamalarda bulundu. Yakın arkadaşıyla bir araya gelen ünlü oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirterek çok yakında yeni projelerle izleyici karşısına çıkacağının sinyalini verdi.Tatlıtuğ, hazırlık aşamasında olan çalışmaların kısa süre içinde netleşeceğini ifade etti. Öte yandan, Tatlıtuğ'un reklam dünyasındaki son hamlesi de gündem yarattı.Gazeteci Mehmet Üstündağ, 'Gel Konuşalım' programında yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun bir bankayla yaptığı reklam anlaşmasından 2,5 milyon dolar kazandığını dile getirdi.Üstündağ, bir yıl sürecek bu iş birliğinin son dönemin en yüksek bütçeli reklam anlaşmaları arasında yer aldığını söyledi.