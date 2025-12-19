  • USD: 42,65 - 42,73
  • EURO: 49,96 - 50,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kıvanç Tatlıtuğ'un Kazancı Dudak Uçuklattı!

Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ, yaptığı son reklam anlaşmasıyla magazin gündemine damga vurdu. Bir bankayla el sıkışan ünlü ismin bu işten elde ettiği kazanç ise, duyanları şaşkına çevirdi. İddiaya göre ünlü oyuncu bu anlaşmadan tam 2,5 milyon dolar kazandı.

Ekleme: 19.12.2025 - 09:44 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını sevindiren açıklamalarda bulundu. Yakın arkadaşıyla bir araya gelen ünlü oyuncu, her şeyin yolunda olduğunu belirterek çok yakında yeni projelerle izleyici karşısına çıkacağının sinyalini verdi.

Tatlıtuğ, hazırlık aşamasında olan çalışmaların kısa süre içinde netleşeceğini ifade etti. Öte yandan, Tatlıtuğ'un reklam dünyasındaki son hamlesi de gündem yarattı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Kazancı Dudak Uçuklattı!

BANKA REKLAMINDAN 2,5 MİLYON DOLAR KAZANDI

Gazeteci Mehmet Üstündağ, 'Gel Konuşalım' programında yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun bir bankayla yaptığı reklam anlaşmasından 2,5 milyon dolar kazandığını dile getirdi.

Üstündağ, bir yıl sürecek bu iş birliğinin son dönemin en yüksek bütçeli reklam anlaşmaları arasında yer aldığını söyledi.


Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın evinde arama yapılıyor! İfadeye çağrıldı
Kasım Garipoğlu’nun tüm mal varlığına el konuldu! Evinden çıkanlar şoke etmişti
İtirafçılar Tek Tek Anlattı: PKK’lı İsmi Böyle Saklamış
Suriye'de Halk Zaferini Simgeleyen O Yıkım!
Feti Yıldız'dan Süreç Açıklaması!
CHP'Lİ Başkan Yine İfade Verdi!
Evinden çıkanlar şaşkına çevirdi! Cem Garipoğlu'nun kuzeni hakkında yakalama kararı
AK Parti'li Baykoç’tan CHP’ye sert çıkış: “Biz şehirleri ayağa kaldırıyoruz, onlar adliye koridorlarında”
FETÖ'nün Yeğeni Yakalandı!
CHP'li Mansur Yavaş’ın bir skandalı daha ortaya çıktı! “Bu bir hizmet bedeli değil, açıkça soygundur”
İtirafçı Mehmet Akif İle İlgili Bilinmeyenleri Anlattı! ' Trafik Kazasında...'
Yunan basınında dikkat çeken analiz! Türkiye Afrika’da en dinamik oyunculardan biri
Bakan Tunç'tan sert uyarı! 'Sanal kumar çocuklarımıza geleceğimizi tehdit eden bir duruma geldi'
Suriye'ye nefes aldıracak imzayı attı! Yaptırımlar kaldırıldı
CHP Engellemek İstemişti! İşte O Mahalle!
Bilal Erdoğan'dan 1 Ocak Çağrısı!
Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji açıklaması! 'Olmazsa olmaz...'
Asgari ücret için yüzde 14'lük ek zam masada! Gözler komisyonun üçüncü toplantısında
DEAŞ’a büyük darbe! 32 ilde operasyonun düğmesine basıldı
Habertürk Skandalında Korkunç Detaylar!
Kırmızıya yeni ayar! Bakan açıkladı

Kırmızıya yeni ayar! Bakan açıkladı

O Ürün İçin Eski Bir Strateji İzlenebilir!

O Ürün İçin Eski Bir Strateji İzlenebilir!

Otomotivde Çip Krizi!

Otomotivde Çip Krizi!

Çin'in Gizli Projesi!

Çin'in Gizli Projesi!

Rize Havası Dünyayı Kuraklıktan Kurtarabilir!

Rize Havası Dünyayı Kuraklıktan Kurtarabilir!

Tersun Dağı'nda Kartpostallık Görüntüler!

Tersun Dağı'nda Kartpostallık Görüntüler!