Fatih Ürek bitkisel hayata mı girdi? Menajerinden net açıklama

15 Ekim’de kalp krizi geçiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Ürek’in bitkisel hayata girdiği yönündeki iddialar sevenlerini üzdü. Konuyla ilgili iddiaları menajeri açıklama getirdi.

Ekleme: 19.12.2025 - 12:53 Güncelleme: 19.12.2025 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim sabahı evinde kalp krizi geçirdi. Ürek’in, yardımcısına “Oda çok sıcak, camı aç” dedikten kısa bir süre sonra “Üşüdüm, nefes alamıyorum” diyerek kötüleştiği öğrenildi. Evde bulunan şoförünün hızlı hareket etmesi üzerine sağlık ekipleri dakikalar içinde adrese ulaştı. İlk müdahalenin ardından 20 dakika sonra kalbi çalıştırılan ve yeniden hayata döndürüldü.

2 AYDIR YOĞUN BAKIMDA
Olay yerinde 20 dakika boyunca yapılan CPR müdahalesinin ardından Ürek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaklaşık iki aydır yoğun bakımda tedavi gören 59 yaşındaki Ürek hakkında, tek başına hayati fonksiyonlarını sürdüremediği ve bitkisel hayata girdiği yönünde haberler gündeme gelmişti.

FATİH ÜREK’İN BİTKİSEL HAYATA GİRDİĞİ İDDİASINA CEVAP
Ürek’in menajeri Mert Siliv, konuyla ilgili açıklama yaparak, ünlü şarkıcının bitkisel hayatta olmadığını ve durumunun stabil olduğunu belirtti.

Siliv açıklamasında “Vücutta gelişen yatak yarasının tedavisine devam edilen Fatih Ürek için doktorları ümitli bir şekilde geri dönmesini ve uyanmasını bekledikleri bilgisini aldık. Asla bitkisel hayata geçtiği bilgisi doğru değil” ifadelerini kullandı.
