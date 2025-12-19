  • USD: 42,65 - 42,73
Danla Bilic'den açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bazı ünlü isimler gözaltına alınmıştı. Örnek alındıktan sonra serbest bırakılan Danla Bilic, açıklama yaptı.

Ünlü isimlere yönelik bir "uyuşturucu" operasyonu daha düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınırken Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de adresinde bulunamadığı belirtildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan ünlüler, Adli Tıp Kurumu’na getirilmişti.

Kan ve saç örneği veren ünlü isimler, ardından jandarma ekipleri eşliğinde Adli Tıp Kurumu’ndan ayrılarak sağlık kontrolüne götürülmüştü.

Danla Bilic, serbest bırakılmasının ardından Instagram hesabından açıklama yaptı.

"ŞAFAKTA ALINMADIK DEMEYİZ"

Bilic, hikaye paylaşımında "Neyse, şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Canım jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar, anlamadık. Öyle naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım." ifadelerini kullandı.

