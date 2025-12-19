  • USD: 42,65 - 42,73
Çakal'ın Sözleri Ortalığı Karıştırdı!

Rapçi Çakal'ın katıldığı bir yayında dile getirdiği sözler gündem oldu. "Bu kadar terbiyesiz sorular görmedim" diyen Çakal'ın açıklamalarının ardından, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir program akıllara geldi. Açıklamalar sonrası söz konusu programın Berfu Yenenler'in programı olabileceği konuşulmaya başlandı.

Ekleme: 19.12.2025 - 09:47 Güncelleme: 19.12.2025 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Yaklaşık 8 ay önce Berfu Yenenler, programına konuk ettiği çok ünlü bir isimle ciddi bir sorun yaşadığını ve bu nedenle çekilen bölümü yayınlayamadığını açıklamıştı.

O dönemde, Yenenler'in programda anlaşmazlık yaşadığı ismin kim olduğu merak konusu olmuştu.

Çakal'ın Sözleri Ortalığı Karıştırdı!

'HAYATIMIN EN KÖTÜ DENEYİMİYDİ'

Bu gelişmelerin ardından Arem ve Arman'ın programına konuk olan rapçi Çakal'ın sözleri yeniden dikkatleri çekti. Ünlü isim, katıldığı bir yayında, 'Bir program çektik, yayınlatmadım. O kadar terbiyesiz sorular vardı ki, hayatımda böyle kötü bir misafirperverlik görmedim. İğrençti. Hayatımda yaşadığım en kötü deneyimlerden biri olabilir. Kesinlikle yayınlanmasını istemediğimi söyledim ve yayınlanmadı' ifadelerini kullandı.

Açıklamalar sonrası sosyal medyada, programın Berfu Yenenler'in programı olabileceği konuşulmaya başlandı.




