3 aydır lüks otelde yaşıyor

Yeni aldığı evi tadilata sokan ünlü şarkıcı Berkay, yaklaşık 3 aydır Tarabya’daki lüks bir otelin kral dairesinde yaşıyor.

Ekleme: 19.12.2025 - 10:35 Güncelleme: 19.12.2025 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasının ünlü çifti Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin yeni bir yatırım yapıp ev satın aldı. Zekeriyaköy'de bir villa satın alan çift burayı tadilata soktu.

LÜKS OTELDE KALIYORLAR

Yeni aldıkları villayı tadilatta sokan çift bu sırada yaşamak için ise lüks oteli tercih etti.

Berkay ve ailesi yaklaşık 3 aydır Tarabya'daki lüks bir otelin kral dairesinde yaşıyor. Muhabirlerle karşılaşan Berkay "3 aydır otelde kalıyoruz ev tadilatta" dedi.

Bu açıklamadan sonra Berkay'ın kazancı merak edildi.

AYLIK GELİR 1000 TL

2019 yılında Arda Turan ile yaşadığı kavga sonrası açılan davanın ilk duruşmasında Berkay, mahkemeye gelir beyanında bulunmuş ve aylık gelirinin yalnızca 1000 TL olduğunu ifade etmişti. Bu açıklama, hem mahkeme heyetini hem de kamuoyunu şaşkına çevirmişti.

