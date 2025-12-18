Seda Üren'in Yeni İmajı!

2000'li yılların pop müzik sahnesinin akılda kalan isimlerinden Seda Üren, müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasında adından söz ettiriyor.Döneminin en çok konuşulan kadın sanatçılarından biri olan Üren, aradan geçen yıllara rağmen hem üretkenliği hem de enerjisiyle ilgi odağı oluyor.Son dönemde katıldığı etkinlikler ve paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelen ünlü şarkıcı, son haliyle dikkat çekti.42 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından saç rengini değiştirdiği haberini verdi.Yıllardır sarı saçlarıyla ekran karşısına çıkan Üren, saçlarını kahverengiye boyattı. Radikal değişimiyle olay olan Üren, '10 yaş gençleşti' yorumları aldı.