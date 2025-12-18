  • USD: 42,66 - 42,74
Seda Üren'in Yeni İmajı!

2000'li yılların popüler şarkıcılarından olan Seda Üren, zaman zaman yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde yer alıyordu. Ünlü şarkıcı son olarak saçında gittiği imaj değişimiyle dikkat çekti. 42 yaşındaki Üren son haliyle '10 yaş gençleşti' dedirtti...

Ekleme: 18.12.2025 - 10:21 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
2000'li yılların pop müzik sahnesinin akılda kalan isimlerinden Seda Üren, müzik kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalar, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasında adından söz ettiriyor.

Döneminin en çok konuşulan kadın sanatçılarından biri olan Üren, aradan geçen yıllara rağmen hem üretkenliği hem de enerjisiyle ilgi odağı oluyor.

Son dönemde katıldığı etkinlikler ve paylaşımlarıyla yeniden gündeme gelen ünlü şarkıcı, son haliyle dikkat çekti.

42 yaşındaki ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından saç rengini değiştirdiği haberini verdi.

Yıllardır sarı saçlarıyla ekran karşısına çıkan Üren, saçlarını kahverengiye boyattı. Radikal değişimiyle olay olan Üren, '10 yaş gençleşti' yorumları aldı.






Meteoroloji Uyardı! Sis var...

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

İslam Memiş altın bombasını patlattı! Bu tarihte veda edeceğiz

TÜİK açıkladı! Trafikte en çok kullanılan araba markaları…

Tesla'ya 90 günlük ültimatom! Satış yasağı kapıda mı?

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor

