Organik tarım işine girdi

Organik tarıma yöneldiğini açıklayan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz’in ilaçsız gıdalar tüketmesine büyük özen gösterdiğini söyledi.

Ekleme: 18.12.2025 - 10:10 Güncelleme: 18.12.2025 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan başarılı oyuncu Neslihan Atagül, bir derginin Aralık sayısına konuk oldu.

Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Atagül, samimi açıklamalarda bulundu. Organik tarımla ilgilendiğini söyleyen güzel oyuncu, ailesine yeterek kadar ürettiğini ve ilaçsız besinler tükettiklerini açıkladı.

Oyuncu, “Organik tarım çalışmalarınıza devam ediyor musunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

"YAŞAM BİÇİMİM"

“Evet, hâlâ mevsiminde ve mümkün olduğunca ilaçsız gıdalar tüketmeye özen gösteriyorum. Bu benim için bir seçimden çok yaşam biçimi artık. Şimdilik sadece ailemize yetecek kadar üretim yapabiliyoruz.

Küçük ama bize iyi gelen bir düzen bu. İleride zamanımız ve koşullarımız el verirse, bu alanı daha profesyonel bir seviyeye taşımayı da düşünebiliriz. Toprakla kurulmuş bir bağ var sonuçta, onu büyütme fikri de her zaman aklımızın bir köşesinde duruyor."

Organik tarım işine girdi

"EKRANSIZ BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUM"

Neslihan Atagül, son dönemde sadece oğlu Aziz’le ilgilendiğini açıkladı:

“Odağımın büyük kısmı oğlum Aziz’de. Onu mümkün olduğunca ekransız büyütmeye çalışıyoruz, bu nedenle izleme alışkanlıklarım da doğal olarak değişti. Şu sıralar evimizde en çok dinlenen şey çocuk şarkıları, en çok ilgi çeken şey de çocuk kitapları ve oyunları. Şikayetçi miyim? Hiç değil. Hayatımın en keyifli dönemlerinden biri.

Organik tarım işine girdi

"DERİNLEŞTİM"

“Anne olmadan önce de hep anaç bir yapım vardı. Çocuklarla ilgilenmeyi hep severdim. Ama anne olduktan sonra bakışım biraz değişti. Artık sadece kendi çocuğuma değil karşıma çıkan her çocuğa doğal bir koruma ve kollama içgüdüsüyle yaklaşıyorum. Sabır seviyem eskiden ‘fena değil’ düzeyindeydi, şimdi ise neredeyse profesyonel seviyeye ulaştı. Daha bağışlayıcı, daha şefkatli ve daha empatiyle bakıyorum hayata. Anne olmak beni yumuşatmadı ama kesinlikle daha da derinleştirdi.”

Organik tarım işine girdi
Meteoroloji Uyardı! Sis var...

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

İslam Memiş altın bombasını patlattı! Bu tarihte veda edeceğiz

TÜİK açıkladı! Trafikte en çok kullanılan araba markaları…

Tesla'ya 90 günlük ültimatom! Satış yasağı kapıda mı?

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor

