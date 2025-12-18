Onur Akın'a klip çekiminde at çarptı!

58 yaşındaki müzisyen Onur Akın, Kayseri’de devam eden klip çekimi sırasında talihsiz bir olayla karşılaştı.Yılkı atlarının bulunduğu alanda gerçekleşen çekimler sırasında bir atın kendisine çarpmasıyla yere düşen Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir ciddi yaralanma yaşamadığı açıklandı."ALLAH KORUDU"Ölüm tehlikesi atlattığını söyleyen Akın, “Karlı bir havada çekim yaptığımız için yerin çamur olması bir yerimin kırılmasını önledi sanıyorum, atların yerdeyken üstüme basıp beni ezmemesi de büyük bir şans oldu. Az kalsın sanat için nalları ben dikiyordum, Allah korudu” dedi.SET DURDURULDU“Sen Gidersen” adlı şarkının video klip çalışması Kapadokya, Niğde-Kemerhisar ve Kayseri’de toplam 2,5 gün sürecek şekilde planlanmıştı. Olayın ardından çekimlere kısa bir ara verildiği, ancak set ekibinin moralinin yüksek tutulduğu bildirildi.