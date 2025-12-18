  • USD: 42,66 - 42,74
Melis Deniz'den açıklama geldi!

Popüler makyaj sanatçısı ve sosyal medya içerik üreticisi Melis Deniz hakkında internette dolaşan “yaşamına son verdi” iddialarına yanıt geldi. Deniz, söz konusu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Stüdyosu ve paylaşımlarıyla tanınan makyaj artisti Melis Deniz, son günlerde sosyal medyada yayılan “hastaneye kaldırıldı” ve “yaşamına son verdi” iddialarına açıklık getirdi.

Deniz, yaşadığı sağlık sorunlarının gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını belirterek spekülasyonları yalanladı. Özellikle yaşamına son verdiği yönündeki söylentilerin hiçbir dayanağı olmadığını vurguladı.

Melis Deniz'den açıklama geldi!

'Dipçik gibiyim, herkes beni arayıp soruyor. Çıkan dedikoduları kınıyorum. sağlık sorunları olur, zehirlendik.' ifadelerini kullanan Melis Deniz çıkan haberlere endişelenen sevdiklerinin yüreklerine su serpti.

Deniz’in açıklamasının ardından takipçileri ve meslektaşları da sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Birçok kullanıcı, gerçek dışı iddiaların hızla yayılmasına tepki göstererek, Deniz’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Meteoroloji Uyardı! Sis var...

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

İslam Memiş altın bombasını patlattı! Bu tarihte veda edeceğiz

TÜİK açıkladı! Trafikte en çok kullanılan araba markaları…

Tesla'ya 90 günlük ültimatom! Satış yasağı kapıda mı?

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor

