Melis Deniz'den açıklama geldi!

Stüdyosu ve paylaşımlarıyla tanınan makyaj artisti Melis Deniz, son günlerde sosyal medyada yayılan “hastaneye kaldırıldı” ve “yaşamına son verdi” iddialarına açıklık getirdi.Deniz, yaşadığı sağlık sorunlarının gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını belirterek spekülasyonları yalanladı. Özellikle yaşamına son verdiği yönündeki söylentilerin hiçbir dayanağı olmadığını vurguladı.'Dipçik gibiyim, herkes beni arayıp soruyor. Çıkan dedikoduları kınıyorum. sağlık sorunları olur, zehirlendik.' ifadelerini kullanan Melis Deniz çıkan haberlere endişelenen sevdiklerinin yüreklerine su serpti.Deniz’in açıklamasının ardından takipçileri ve meslektaşları da sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı. Birçok kullanıcı, gerçek dışı iddiaların hızla yayılmasına tepki göstererek, Deniz’e geçmiş olsun dileklerini iletti.