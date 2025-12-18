İrem Derici'den sevgilisine gönderme!

  • USD: 42,66 - 42,74
Şarkıcı İrem Derici ve sevgilisi Melih Kunukçu'nun aşkı tam gaz devam ediyor. Daha önce evlenmek istediğini söyleyen ünlü isim, takipçilerinden destek isteyerek nişanlısına gönderme yaptı.

Özel hayatı ve hit şarkılarıyla adından söz ettiren şarkıcı İrem Derici'nin, bir süredir birlikte olduğu DJ Melih Kunukcu ile ilişkisini noktaladığı iddia edilmişti. İkilinin sosyal medyada birbirlerini takip çıkmalarıyla iddialar güçlendirmişti.

Derici, daha önce yaptığı açıklamada sevgilisinin yaşını kamuoyuyla paylaşmış, 25 yaşındaki Melih Kunukcu ile arasında 12 yaş fark olduğunu ifade etmişti. Bu yaş farkı magazin gündeminde geniş yankı uyandırmış, Derici ise eleştirilere aldırış etmediğini açıkça dile getirmişti.

Derici, "Şu anda ne olduğumuz belli değil açıkçası, bir havada durumumuz var. Biraz birbirimizi rahat bırakalım dedik. Ben koç burcuyum ikinci plana düşünce kafam gidiyor. Ara verdik diyebiliriz. İnşallah hüsranla biten bir ara olmaz. Muhabbetteyiz ama görüşmüyoruz diyelim." ifadelerini kullanmıştı.

İlişkilerindeki kısa süren krizi atlatan çift, mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Derici'nin esprili gönderisine sevenlerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Meteoroloji Uyardı! Sis var...

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

İslam Memiş altın bombasını patlattı! Bu tarihte veda edeceğiz

TÜİK açıkladı! Trafikte en çok kullanılan araba markaları…

Tesla'ya 90 günlük ültimatom! Satış yasağı kapıda mı?

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor

