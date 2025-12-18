  • USD: 42,66 - 42,74
Demet Özdemir'den yeni pozlar!

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya’nın yıldızı ünlü oyuncu Demet Özdemir'in yeni Instagram pozlarına yorum ve beğeni yağdı.

Ekleme: 18.12.2025 - 17:21 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Kanal D’de yayınlandığı gün izleyenleri ekrana kilitleyen iddialı yapımlardan biri olan Eşref Rüya dizisinin yıldızları konuşulmaya devam ediyor.

Sevilen dizi Eşref Rüya'da Nisan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden.

Demet Özdemir'den yeni pozlar!

33 yaşındaki oyuncu Özdemir, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündemindeki yerini koruyor.

Demet Özdemir'den yeni pozlar!

Instagram'da 17,1 milyon takipçisi bulunan oyuncunun pozları, sevenleri tarafından tam not almaya devam ediyor.

Demet Özdemir'den yeni pozlar!

Demet Özdemir, yeni karelerini 'Bir varmış bir yokmuş' notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni geldi.

Demet Özdemir'den yeni pozlar!
