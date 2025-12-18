Demet Özdemir'den yeni pozlar!

Kanal D’de yayınlandığı gün izleyenleri ekrana kilitleyen iddialı yapımlardan biri olan Eşref Rüya dizisinin yıldızları konuşulmaya devam ediyor.Sevilen dizi Eşref Rüya'da Nisan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden.33 yaşındaki oyuncu Özdemir, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da magazin gündemindeki yerini koruyor.Instagram'da 17,1 milyon takipçisi bulunan oyuncunun pozları, sevenleri tarafından tam not almaya devam ediyor.Demet Özdemir, yeni karelerini 'Bir varmış bir yokmuş' notuyla paylaştı. Ünlü oyuncunun pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni geldi.