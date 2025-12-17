Songül Öden anneliği anlattı

Ekranların başarılı isimlerinden Songül Öden, 2020’de Arman Bıçakçı ile evlenmiş, 2024’te kızı Sone Larin’i kucağına almıştı.Songül Öden, anneliğin hayatındaki etkilerini anlattı. “Annelik muazzam gidiyor” diyen oyuncu, duygusallaştığını itiraf ederken kızı için söylediği duygusal sözlerle dikkat çekti.45 yaşında anne olan oyuncu, “Annelik muazzam gidiyor, çok keyifli. Sone Larin eşime de benziyor, benim babama da." dedi."Annelik sizde neler değiştirdi?" sorusuna ise "Galiba daha az korkuyorum, daha duygusallaştım, sulu göz oldum. Şu anda bile kızımdan bahsederken gözlerim doluyor." yanıtını verdi.