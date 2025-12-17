  • USD: 42,65 - 42,73
  • EURO: 49,97 - 50,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pınar Altuğ'dan takipçisine sert cevap!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabına gelen bir takipçi yorumuna verdiği cevapla magazin gündeminde yer aldı. Altuğ, takipçisinin 'çapkın' yorumuna tepki gösterdi.

Ekleme: 17.12.2025 - 17:18 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medya platformlarında takipçileriyle aktif olarak iletişim kurmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Instagram’daki bir gönderisinin altına “erkeklerle yarışır çapkınlığı var” şeklinde bir yorum yapıldı. Altuğ bu eleştiriye kısa ama dikkat çekici bir yanıt vererek sosyal medya gündemine oturdu.

Pınar Altuğ'dan takipçisine sert cevap!

"MERAKTAN MI TAKİPTESİNİZ?"

Uzun yıllardır eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumlara sık sık yanıt veriyor.

Pınar Altuğ'dan takipçisine sert cevap!

Son olarak bir kullanıcı, Altuğ’a “Bu kadını hiç sevemedim. Erkeklerle yarışır çapkınlığı var” şeklinde yorum yazdı. Ünlü isim bu ifadeye “Meraktan mı takiptesiniz?” diye cevap verdi ve tartışmayı ateşledi.

Cumhur İttifakı Gülşah Durbay'ın yerine aday çıkarmayacak!
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan tahliye edildi
Oytun Erbaş'ın uyuşturucu tespitine ilişkin sözleri yeniden gündem oldu
Cevdet Yılmaz açıkladı! 'Gelecek odaklı bir anayasaya ihtiyacımız var'
Yargıtay’dan Rezan Epözdemir davasında karar...
Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı!
Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı! Miras için öldürüldüğü iddia edilmişti: Bankadan 250 TL çıktı
Büyükçekmece’de 'huzurevi' dehşeti kamerada: Yaşlı adama böyle eziyet etmişler! Bakanlık harekete geçti...
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Ela Rümeysa Cebeci ve Sercan Yaşar ifade vermek için adliyede
Güllü cinayetine dair şoke eden delil! Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da yayınlandı
Çağrıya kayıtsız kalmadı! Devlet Bahçeli'den engelli kıza sürpriz hediye
Türk düşmanları düğmeye bastı! Ankara’nın stratejik adımlarına karşı bir araya geldiler
2 haftalık FETÖ avı bilançosu! 160 kişi gözaltında
Ankara’nın yükselen gücü endişe oluşturdu! “Büyük Türkiye vizyonu gerçekleşiyor”
Adıyaman'da umutlar yükseliyor! Gazeteci Türker Akıncı olay yerinden paylaştı
Trump'tan petrol hamlesi! Venezuela’ya giren ve çıkan tankerler bloke edilsin
Asgari ücret için rakam konuşuldu mu? Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren açıklama
SGK 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldı! Aralarında 3 kanser ilacı da var
Bakan Yerlikaya açıkladı! 2025 yılında tam...
AK Parti'den CHP'ye İSPARK zammı tepkisi: Değnekçilikte yeni dönem!
O tarihe dikkat! Dünya 6 dakikalığına karanlığa gömülecek

O tarihe dikkat! Dünya 6 dakikalığına karanlığa gömülecek

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi

İşte O Dev Markanın Gelecek Planı!

İşte O Dev Markanın Gelecek Planı!

Yapay Zeka Öğretmenlik Yapacak!

Yapay Zeka Öğretmenlik Yapacak!

Google dark web raporu tarihe karışıyor! İşte kullanabileceğiniz son tarih

Google dark web raporu tarihe karışıyor! İşte kullanabileceğiniz son tarih

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor