Pınar Altuğ'dan takipçisine sert cevap!

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, sosyal medya platformlarında takipçileriyle aktif olarak iletişim kurmaya devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde Instagram’daki bir gönderisinin altına “erkeklerle yarışır çapkınlığı var” şeklinde bir yorum yapıldı. Altuğ bu eleştiriye kısa ama dikkat çekici bir yanıt vererek sosyal medya gündemine oturdu."MERAKTAN MI TAKİPTESİNİZ?"Uzun yıllardır eşi Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımlarına yapılan yorumlara sık sık yanıt veriyor.Son olarak bir kullanıcı, Altuğ’a “Bu kadını hiç sevemedim. Erkeklerle yarışır çapkınlığı var” şeklinde yorum yazdı. Ünlü isim bu ifadeye “Meraktan mı takiptesiniz?” diye cevap verdi ve tartışmayı ateşledi.