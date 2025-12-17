  • USD: 42,65 - 42,73
  • EURO: 49,97 - 50,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Oğlu Ali ile poz verdi

Taze baba ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'tan yeni fotoğraf geldi. Eşi Zeynep Mayruk, sevimli oğulları Ali’nin son halini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ekleme: 17.12.2025 - 12:10 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 28 Haziran 2024’te Çeşme’de evlenmişlerdi.

Düğünlerinde aileleri ve yakın dostları yanlarında olmuş, yaz aylarının en konuşulan birlikteliklerinden biri haline gelmişlerdi. Ünlü çift, 22 Eylül tarihinde ilk çocukları Ali bebeğe kavuşmuştu.

BABA OĞUL KARESİ

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden çiçeği burnuna anne Mayruk, minik oğlu Ali'nin eşinin kucağında olduğu yeni fotoğrafını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

1991 yılında İstanbul’da doğan Tolga Sarıtaş, oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım attı. Televizyon dünyasında ise “Güneşin Kızları”, “Kayıp Şehir”, “Söz” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi yapımlarla büyük çıkış yakaladı.

Oğlu Ali ile poz verdi
Çağrıya kayıtsız kalmadı! Devlet Bahçeli'den engelli kıza sürpriz hediye
Türk düşmanları düğmeye bastı! Ankara’nın stratejik adımlarına karşı bir araya geldiler
2 haftalık FETÖ avı bilançosu! 160 kişi gözaltında
Ankara’nın yükselen gücü endişe oluşturdu! “Büyük Türkiye vizyonu gerçekleşiyor”
Adıyaman'da umutlar yükseliyor! Gazeteci Türker Akıncı olay yerinden paylaştı
Trump'tan petrol hamlesi! Venezuela’ya giren ve çıkan tankerler bloke edilsin
Asgari ücret için rakam konuşuldu mu? Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren açıklama
SGK 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldı! Aralarında 3 kanser ilacı da var
Bakan Yerlikaya açıkladı! 2025 yılında tam...
AK Parti'den CHP'ye İSPARK zammı tepkisi: Değnekçilikte yeni dönem!
Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter 6 saat ifade verdi: 'Bildiklerimi anlattım'
Bakan Yumaklı 2026'nın yol haritasını açıkladı: 'Dev yatırımları hizmete alıyoruz'
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın
Murat Kurum açıklamalarda bulundu! 'Devlet nerede' diyenlere asrın inşası ile cevap verdik
Eski Habertürk TV çalışanından Mehmet Akif Ersoy’a taciz iddiası! 'Görüyorum ki yalnız değilim'
İYİ Partili Çirkin'den Bakan Kurum'a Hatay teşekkürü
CHP’li Bayındır Belediyesi de satıyor... Hizmette değil satışta yarışıyorlar!
ABD basınında dikkat çeken analiz! “Türkiye kilit aktör konumunda”
Rus Korsanların Hedefinde Avrupa Var!
İlhan Şen'in sevgilisi bakın kim çıktı...
O tarihe dikkat! Dünya 6 dakikalığına karanlığa gömülecek

O tarihe dikkat! Dünya 6 dakikalığına karanlığa gömülecek

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi

İşte O Dev Markanın Gelecek Planı!

İşte O Dev Markanın Gelecek Planı!

Yapay Zeka Öğretmenlik Yapacak!

Yapay Zeka Öğretmenlik Yapacak!

Google dark web raporu tarihe karışıyor! İşte kullanabileceğiniz son tarih

Google dark web raporu tarihe karışıyor! İşte kullanabileceğiniz son tarih

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor