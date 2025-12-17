Oğlu Ali ile poz verdi

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 28 Haziran 2024’te Çeşme’de evlenmişlerdi.Düğünlerinde aileleri ve yakın dostları yanlarında olmuş, yaz aylarının en konuşulan birlikteliklerinden biri haline gelmişlerdi. Ünlü çift, 22 Eylül tarihinde ilk çocukları Ali bebeğe kavuşmuştu.Sosyal medya paylaşımlarına devam eden çiçeği burnuna anne Mayruk, minik oğlu Ali'nin eşinin kucağında olduğu yeni fotoğrafını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.1991 yılında İstanbul’da doğan Tolga Sarıtaş, oyunculuk kariyerine tiyatro ile adım attı. Televizyon dünyasında ise “Güneşin Kızları”, “Kayıp Şehir”, “Söz” ve “Muhteşem Yüzyıl” gibi yapımlarla büyük çıkış yakaladı.