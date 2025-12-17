  • USD: 42,65 - 42,73
Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarına müjde...

Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan ve hayranlarının çok özlediği oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sevenlerine müjdeli haberi duyurdu. Tatlıtuğ, yakında ekranlara olacağını söyledi.

Ekleme: 17.12.2025 - 17:20 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
'Gümüş', 'Acemi Cadı', 'Menekşe ile Halil', 'Aşk-ı Memnu', 'Kuzey Güney' gibi birçok yapımda rol alan 42 yaşındaki başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyeri ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016'da Başak Dizer ile dünyaevine girmişti.

Çift, 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak, ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarına müjde...

PROJE MÜJDESİ

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu, sevenlerine güzel haberi duyurdu.

Dizilerin aranılan yüzü Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gece yapımcı Kerem Çatay ile bir araya geldi. Basın mensuplarında görüntülenen Tatlıtuğ, gelecek projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarına müjde...

''EKRANA GELECEĞİZ''

2. Sayfa mikrofonuna konuşan Tatlıtuğ; ''Uzun zaman sonra Kerem Bey ile bir araya geldik. İyiyiz, keyfimiz yerinde. Size ancak bu bilgiyi vereyim yakın zamanda yeni projelerle ekrana geleceğiz" diyerek sevenlerini heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.
O tarihe dikkat! Dünya 6 dakikalığına karanlığa gömülecek

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi

İşte O Dev Markanın Gelecek Planı!

Yapay Zeka Öğretmenlik Yapacak!

Google dark web raporu tarihe karışıyor! İşte kullanabileceğiniz son tarih

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor

