Gonca Vuslateri'den Fatih Ürek paylaşımı geldi

Ekranların ünlü isimlerinden Gonca Vuslateri, aylardır yoğun bakımda olan yakın arkadaşı Fatih Ürek hakkında bir paylaşım yaptı.

Evinde rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yakın arkadaşı Fatih Ürek'in sağlık durumunu yakından takip ediyor. Fatih Ürek'le ilgili sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu, Instagram'dan arkadaşının karesini paylaşarak ''Hep duamızdasın canım' notunu düştü.Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, açıklamasında "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı." ifadelerini kullandı.