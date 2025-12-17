  • USD: 42,65 - 42,73
Gonca Vuslateri'den Fatih Ürek paylaşımı geldi

Ekranların ünlü isimlerinden Gonca Vuslateri, aylardır yoğun bakımda olan yakın arkadaşı Fatih Ürek hakkında bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 17.12.2025 - 12:11 Güncelleme: 17.12.2025 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Evinde rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor.

"HEP DUALARIMIZDASIN"

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, yakın arkadaşı Fatih Ürek'in sağlık durumunu yakından takip ediyor. Fatih Ürek'le ilgili sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu, Instagram'dan arkadaşının karesini paylaşarak ''Hep duamızdasın canım' notunu düştü.

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, açıklamasında "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı." ifadelerini kullandı.

O tarihe dikkat! Dünya 6 dakikalığına karanlığa gömülecek

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi

İşte O Dev Markanın Gelecek Planı!

Yapay Zeka Öğretmenlik Yapacak!

Google dark web raporu tarihe karışıyor! İşte kullanabileceğiniz son tarih

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor

