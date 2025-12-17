Eylül Öztürk sevgilisinden ayrıldı!

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, iki çocuğunun babası olan 7 yıllık eşi Kenan Özkan'dan geçtiğimiz aylarda boşanmıştı.Uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Öztürk, yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.YENİ İLİŞKİSİNİ DUYURMUŞTUBoşanma haberini sosyal medyadan veren Eylül Öztürk, kendisinden 13 yaş küçük sosyal medya fenomeni Denizbody ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu."KALBİM ÇOK KIRIK"Öztürk, aradığı mutluluğu bu ilişkisinde de bulamadı. Fenomen isim ayrılığı şu sözlerle duyurdu: 'Yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle ilişkimi sonlandırmak zorunda kaldım bacılarım. Çok şey öğrendim ama. Demek ki insan hayatının her evresinde yeni bir şeyler öğreniyormuş. Kalbim çok kırık ama sağlık olsun. Böyle olmak zorundaydı.'