  • USD: 42,65 - 42,73
  • EURO: 49,97 - 50,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Eylül Öztürk sevgilisinden ayrıldı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve 7 yıllık eşi Kenan Özkan'la evliliklerini bitiren sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, yeni bir aşka yelken açmıştı. Öztürk, ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.

Ekleme: 17.12.2025 - 17:14 Güncelleme: 17.12.2025 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Eylül Öztürk, iki çocuğunun babası olan 7 yıllık eşi Kenan Özkan'dan geçtiğimiz aylarda boşanmıştı.

Uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Öztürk, yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Eylül Öztürk sevgilisinden ayrıldı!

YENİ İLİŞKİSİNİ DUYURMUŞTU

Boşanma haberini sosyal medyadan veren Eylül Öztürk, kendisinden 13 yaş küçük sosyal medya fenomeni Denizbody ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.

Eylül Öztürk sevgilisinden ayrıldı!

"KALBİM ÇOK KIRIK"

Öztürk, aradığı mutluluğu bu ilişkisinde de bulamadı. Fenomen isim ayrılığı şu sözlerle duyurdu: 'Yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle ilişkimi sonlandırmak zorunda kaldım bacılarım. Çok şey öğrendim ama. Demek ki insan hayatının her evresinde yeni bir şeyler öğreniyormuş. Kalbim çok kırık ama sağlık olsun. Böyle olmak zorundaydı.'

Eylül Öztürk sevgilisinden ayrıldı!


Cumhur İttifakı Gülşah Durbay'ın yerine aday çıkarmayacak!
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan tahliye edildi
Oytun Erbaş'ın uyuşturucu tespitine ilişkin sözleri yeniden gündem oldu
Cevdet Yılmaz açıkladı! 'Gelecek odaklı bir anayasaya ihtiyacımız var'
Yargıtay’dan Rezan Epözdemir davasında karar...
Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı!
Güllü'nün mal varlığı ortaya çıktı! Miras için öldürüldüğü iddia edilmişti: Bankadan 250 TL çıktı
Büyükçekmece’de 'huzurevi' dehşeti kamerada: Yaşlı adama böyle eziyet etmişler! Bakanlık harekete geçti...
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Ela Rümeysa Cebeci ve Sercan Yaşar ifade vermek için adliyede
Güllü cinayetine dair şoke eden delil! Esra Ezmeci ile Yeni Baştan da yayınlandı
Çağrıya kayıtsız kalmadı! Devlet Bahçeli'den engelli kıza sürpriz hediye
Türk düşmanları düğmeye bastı! Ankara’nın stratejik adımlarına karşı bir araya geldiler
2 haftalık FETÖ avı bilançosu! 160 kişi gözaltında
Ankara’nın yükselen gücü endişe oluşturdu! “Büyük Türkiye vizyonu gerçekleşiyor”
Adıyaman'da umutlar yükseliyor! Gazeteci Türker Akıncı olay yerinden paylaştı
Trump'tan petrol hamlesi! Venezuela’ya giren ve çıkan tankerler bloke edilsin
Asgari ücret için rakam konuşuldu mu? Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren açıklama
SGK 72 ilacı daha geri ödeme listesine aldı! Aralarında 3 kanser ilacı da var
Bakan Yerlikaya açıkladı! 2025 yılında tam...
AK Parti'den CHP'ye İSPARK zammı tepkisi: Değnekçilikte yeni dönem!
O tarihe dikkat! Dünya 6 dakikalığına karanlığa gömülecek

O tarihe dikkat! Dünya 6 dakikalığına karanlığa gömülecek

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi

İşte O Dev Markanın Gelecek Planı!

İşte O Dev Markanın Gelecek Planı!

Yapay Zeka Öğretmenlik Yapacak!

Yapay Zeka Öğretmenlik Yapacak!

Google dark web raporu tarihe karışıyor! İşte kullanabileceğiniz son tarih

Google dark web raporu tarihe karışıyor! İşte kullanabileceğiniz son tarih

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor