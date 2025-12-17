  • USD: 42,65 - 42,73
Demet Akalın yeni çantasını paylaştı

Marka ve lüks tutkunluğuyla bilinen ünlü şarkıcı Demet Akalın, aldığı 800 bin TL değerindeki çantayı paylaştı.

17.12.2025 - 12:08
Yaptığı çıkışlarla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla da dikkat çeken ünlülerden.

En son ünlü rapçi Lvbel C5 ile güçlerini birleştirerek yeni şarkı çıkaran Akalın, aylar önce Sefo ile yaptığı düetle de güzel paralar kazanmıştı.

800 BİN TL



Müzik dünyasının en çok kazananlarından olan ünlü şarkıcı, kendini ödüllendirdi. Sosyal medyadan kendisine aldığı hediyeyi paylaşan Akalın, gönderisiyle gündem oldu.

"BİZE ŞANS GETİR"

Dünyaca ünlü bir markanın çantasından bir tane daha alan ve fotoğrafını yayınlayan Akalın, parasıyla yine çeneleri yordu. Değeri 800 bin TL olduğu öğrenilen çantasına; "Bize şans getir bakalım küçük bebek." notunu düştü.

O tarihe dikkat! Dünya 6 dakikalığına karanlığa gömülecek

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi

İşte O Dev Markanın Gelecek Planı!

Yapay Zeka Öğretmenlik Yapacak!

Google dark web raporu tarihe karışıyor! İşte kullanabileceğiniz son tarih

Ablasından 19 yaş büyük! Hikayesini duyan inanamıyor

