Çantasının fiyatı dudak uçuklattı...

Magazin dünyasının sık sık konuşulan isimlerinden Demet Akalın, yeni aldığı çantayla gündem oldu.Bordo renkte lüks bir markaya ait olduğu belirtilen aksesuarını sosyal medya hesabında paylaşan şarkıcı, paylaşımına yazdığı esprili notla takipçilerinin tepkisini çekti.'BİZE ŞANS GETİR'Demet Akalın, yeni satın aldığı çantayı Instagram hesabında paylaştı ve paylaşımına “Bize şans getir bakalım küçük yeni bebek” ifadesini ekledi.Paylaşılan fotoğrafta öne çıkan bordo renkli çantanın lüks bir markaya ait olduğu belirtildi. Edinilen bilgilere göre Akalın'ın bu çanta için ödediği rakamın yaklaşık 450 bin TL olduğu öğrenildi. Söz konusu fiyat, sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlıkla karşılandı.