Yumurta işini bıraktı

Yumurta üretimi için 1 milyonluk yatırım yapan Coşkun Sabah, sektörün zorluklarına dayanamadığı için ek işine veda ettiğini söyledi.

Ekleme: 16.12.2025 - 12:00 Güncelleme: 16.12.2025 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçı Coşkun Sabah, yumurta sektörüne girmiş ve büyük de bir yatırım yapmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda büyük ümitlerle girdiği sektörle ilgili konuşan Sabah, “Eskişehir’deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise yaklaşık 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz." demişti.

Bir süre bu sektörde yer alan şarkıcı, ortağı tarafından da 500 bin liralık dolandırılmıştı. Yine de işine devam eden Sabah, daha fazla dayanamadı.

Coşkun Sabah, katıldığı bir davette yumurta sektörünü bıraktığını şu sözlerle açıkladı:

"YUMURTA İŞİNİ BIRAKTIK"

"Tavuk 19 ay yumurtlar sonra yumurtadan kesilir, yenisini almak lazım. 19 ay yumurtladı, paramızı kazandık tabii çalmalar çırpmalar gani. Yenisini almak yerine bırakmayı tercih ettim. Müzik sektörü keyifli çalışıp zarfımızı alıyoruz."

Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O Araç Testi Geçti Mi?

