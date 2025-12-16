Mauro Icardi ve China Suarez'in İstanbul aşkı
Galatasaray’da forma giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile İstanbul'a doyamıyor. Aşıklardan yeni fotoğraflar geldi.
Arjantinli model ve sunucu Wanda Nara'dan ayrılan 32 yaşındaki ünlü futbolcu Mauro Icardi ve 33 yaşındaki model ve oyuncu sevgilisi Suarez'in aşkı devam ediyor.
Galatasaraylı Mauro Icardi, yıl dönümünde sevgilisine yüzük alarak evlilik iddiasıyla konuşulmuştu.
BOĞAZ SEVİYORLAR
İlişkisinin yıl dönümünde evlilik teklifi eden Icardi, sevgilisi China Suarez ile İstanbul'da çektirdiği Boğaz manzaraları fotoğraflarını paylaştı.
Mauro Icardi ve sevgilisinin romantik kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.
