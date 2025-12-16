Hande Erçel Londra'ya yerleşiyor!

Ekranların en çok kazanan oyuncularından Hande Erçel, Hakan Sabancı ile 3 yıllık ilişkisini bitirmişti. Sosyal medya hesabından Sabancı ile tüm fotoğraflarını silen Erçel, biten ilişkisi hakkında sadece "Konuşmayacağım" diyerek soruları yanıtsız bırakmıştı.Yapımcı Onur Güvenatam ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel'in, Londra'ya taşınacağı iddia edildi.Gel Konuşalım programında, güzel oyuncu Hande Erçel hakkında çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Londra'da yaşamaya karar verdiği iddia edilen ünlü oyuncunun, bir reklam çekimi için 30 milyon lira aldığı iddia edildi.LONDRA'DAN EV ALDIProgramın sunucularından Ece Erken, "Her ne kadar ev alınmadı deseler de. Erçel'in Londra'da yaklaşık 200 milyon liraya ev aldığını çok önemli kaynağımdan, herkesin tanıdığı bir kaynaktan öğrenmiş bulunmaktayım." diye konuştu.Geçtiğimiz günlerde havalimanında görüntülenen ünlü isim, yeni ilişkisi için şöyle konuşmuştu: "Aslında üzerine konuşulacak bir durum daha yok daha. Konuşulması gereken zaman geldiğinde konuşuruz. Çok yeni daha, ben kimseyi tanımayayım mı? Böyle şeyler kısmet."