  • USD: 42,63 - 42,71
  • EURO: 50,12 - 50,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij evlendi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion FC’de forma giyen Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz mart ayında iki senedir birlikte olduğu Sera Vrij'e evlenme teklifi etmişti. İkili geçtiğimiz günlerde bebeklerini kucaklarına almıştı. Ünlü çift, evlendi.

Ekleme: 16.12.2025 - 17:08 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:10 / Editör: Ozge Selin
Futbol kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ve mart ayında evlilik teklifi ettiği nişanlısı Sera Vrij, tekliften kısa bir süre sonra müjdeli vermişti.

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij evlendi!

Genç çift, bebek sahibi olacaklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij evlendi!

CİNSİYETİ AÇIKLAMIŞLARDI

İkili, cinsiyet belirleme partisi yapmış ve sosyal medyadan yayınladıkları video ile bir kız bebek beklediklerini açıklamışlardı.

Çift Ekim ayında kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. İkili mutlu haberi, 'Felicia Sofia Kadıoğlu. 17-10-2025' notuyla sevenlerine duyurdu.

Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij evlendi!

EVLENDİLER

Vrij, Ferdi Kadıoğlu ile 28 Ağustos'ta sade bir törenle nikah masasına oturduklarını sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla açıklayarak takipçilerini şaşırttı.

Güzellik uzmanı Sera Vrij, 'Kız bebeğimiz gelmeden önce samimi törenimiz, büyük düğünümüzü ilerletmemiz gerekse de bugün her şey ve daha fazlasıydı.' ifadelerini kullandı.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter 6 saat ifade verdi: 'Bildiklerimi anlattım'
Bakan Yumaklı 2026'nın yol haritasını açıkladı: 'Dev yatırımları hizmete alıyoruz'
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın
Murat Kurum açıklamalarda bulundu! 'Devlet nerede' diyenlere asrın inşası ile cevap verdik
Eski Habertürk TV çalışanından Mehmet Akif Ersoy’a taciz iddiası! 'Görüyorum ki yalnız değilim'
İYİ Partili Çirkin'den Bakan Kurum'a Hatay teşekkürü
CHP’li Bayındır Belediyesi de satıyor... Hizmette değil satışta yarışıyorlar!
ABD basınında dikkat çeken analiz! “Türkiye kilit aktör konumunda”
Rus Korsanların Hedefinde Avrupa Var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması!
Hakan Fidan Tom Barrack İle Görüştü...
ROMA KOLEZYUM’A GÖBEKLİTEPE’DEN SONRA TROY’A ÇIKARMASI
Tokat Belediye Başkanı Odasında Dinleme Cihazı Çıktı!
İkinci tur başlıyor: Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Fransız basınında “Gazap” ve “Hayalet” endişesi! “En güçlü nükleer olmayan bomba”
AK Parti’nin hazırladığı ’Terörsüz Türkiye’ raporu ortaya çıktı! İlk aşama eve dönüş
SGK'lı gösterip fuhuşa zorladılar! Tarihinin en büyük operasyonu
Yıl Sonu Kampanyalarına Sıkı Denetim!
Gain Medya'ya yasa dışı bahis operasyonu! Şirkete kayyum atandı
Trump'tan Açıklama! 'Şara'ya Güveniyorum...'
Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O Araç Testi Geçti Mi?

O Araç Testi Geçti Mi?