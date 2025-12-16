Ferdi Kadıoğlu ve Sera Vrij evlendi!

Futbol kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da devam eden milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ve mart ayında evlilik teklifi ettiği nişanlısı Sera Vrij, tekliften kısa bir süre sonra müjdeli vermişti.Genç çift, bebek sahibi olacaklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurmuştu.CİNSİYETİ AÇIKLAMIŞLARDIİkili, cinsiyet belirleme partisi yapmış ve sosyal medyadan yayınladıkları video ile bir kız bebek beklediklerini açıklamışlardı.Çift Ekim ayında kızlarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. İkili mutlu haberi, 'Felicia Sofia Kadıoğlu. 17-10-2025' notuyla sevenlerine duyurdu.EVLENDİLERVrij, Ferdi Kadıoğlu ile 28 Ağustos'ta sade bir törenle nikah masasına oturduklarını sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla açıklayarak takipçilerini şaşırttı.Güzellik uzmanı Sera Vrij, 'Kız bebeğimiz gelmeden önce samimi törenimiz, büyük düğünümüzü ilerletmemiz gerekse de bugün her şey ve daha fazlasıydı.' ifadelerini kullandı.