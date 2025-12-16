  • USD: 42,63 - 42,71
  • EURO: 50,12 - 50,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beyazıt Öztürk Ekranlara Dönüyor!

Beyazıt Öztürk ekranlara yeniden dönüyor. Yıllarca Beyaz Show'u sunan ve geniş kitlelere ulaşan Beyazıt Öztürk, yeni bir program formatıyla izleyiciyle buluşacak. Öztürk'ün yeni programının yayınlanacağı kanal da belli oldu. Beyazıt Öztürk'ün yeni programının adı ne, Beyazıt Öztürk'ün programı nerede yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Ekleme: 16.12.2025 - 09:56 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:57 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Mynet
MNYET-ÖZEL Türkiye’de yıllara damga vurmuş, sevilen talk show programı Beyaz Show'un sunucusu Beyazıt Öztürk, ekranlara bu kez bambaşka bir formatla dönmeye hazırlanıyor. Yeni projeye ilişkin duyuru, Kanal D’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı.

Beyazıt Öztürk Ekranlara Dönüyor!

İŞTE BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN YENİ PROGRAMININ ADI

Edinilen bilgilere göre Beyazıt Öztürk’ün yeni programının adı “Joker” olacak. Eğlence unsurlarının ön planda tutulduğu program, yarışma formatı üzerine kurulacak. Programda, Beyaz Show’dan izler taşıyan eğlenceli bölümlerin yer alması planlanırken, ana yapının yarışma olduğu vurgulandı.

YAYINLANACAĞI KANAL BELLİ OLDU

“Joker” adlı yarışma programının çekimlerine bu ayın sonunda başlanacağı öğrenildi. Programın yeni yılda Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Beyazıt Öztürk’ün uzun bir aranın ardından televizyona dönüşü, hem Beyaz Show hayranları hem de televizyon izleyicileri tarafından şimdiden merakla bekleniyor.


Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter 6 saat ifade verdi: 'Bildiklerimi anlattım'
Bakan Yumaklı 2026'nın yol haritasını açıkladı: 'Dev yatırımları hizmete alıyoruz'
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın
Murat Kurum açıklamalarda bulundu! 'Devlet nerede' diyenlere asrın inşası ile cevap verdik
Eski Habertürk TV çalışanından Mehmet Akif Ersoy’a taciz iddiası! 'Görüyorum ki yalnız değilim'
İYİ Partili Çirkin'den Bakan Kurum'a Hatay teşekkürü
CHP’li Bayındır Belediyesi de satıyor... Hizmette değil satışta yarışıyorlar!
ABD basınında dikkat çeken analiz! “Türkiye kilit aktör konumunda”
Rus Korsanların Hedefinde Avrupa Var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze açıklaması!
Hakan Fidan Tom Barrack İle Görüştü...
ROMA KOLEZYUM’A GÖBEKLİTEPE’DEN SONRA TROY’A ÇIKARMASI
Tokat Belediye Başkanı Odasında Dinleme Cihazı Çıktı!
İkinci tur başlıyor: Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Fransız basınında “Gazap” ve “Hayalet” endişesi! “En güçlü nükleer olmayan bomba”
AK Parti’nin hazırladığı ’Terörsüz Türkiye’ raporu ortaya çıktı! İlk aşama eve dönüş
SGK'lı gösterip fuhuşa zorladılar! Tarihinin en büyük operasyonu
Yıl Sonu Kampanyalarına Sıkı Denetim!
Gain Medya'ya yasa dışı bahis operasyonu! Şirkete kayyum atandı
Trump'tan Açıklama! 'Şara'ya Güveniyorum...'
Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O Araç Testi Geçti Mi?

O Araç Testi Geçti Mi?