Ünlü ismin son hali yürekleri yaktı!

Türk sinemasında birçok yapımda yer alan Yeşilçam'ın unutulmaz emektarlarından Necdet Kökeş'in yeni görüntüsü sevenlerini üzdü. İşte, hastanede tedavisi devam eden 81 yaşındaki Necdet Kökeş'in son hali...

Ekleme: 15.12.2025 - 17:24 Güncelleme: 15.12.2025 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Yeşilçam denilince akla gelen isimlerden biri olan, Cüneyt Arkın'ın 4 yapımdan oluşan Battal Gazi film serisinde 'ZıpZıp' karakterini canlandıran usta oyuncu Necdet Kökeş geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi geçiren Necdet Kökeş'ten yeni haber var.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yeşilçam ile ilgili Instagram'dan paylaşımlar yapan "Üçüncü Adam" hesabında Necdet Kökeş'in son hali paylaşıldı. Yapılan yeni paylaşımda Necdet Kökeş'in sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Yılardır zor koşullar altında yaşamını sürdüren 81 yaşındaki Necdet Kökeş, maddi zorluklar çektiği için kafede kalıyordu.

''KRİZ GEÇİRDİ''

Kökeş, İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Kökeş’i hastanede ziyaret eden '3uncuadam' hesabının sahibi, usta oyuncunun son durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Yayımlanan mesaj sonrası; Kökeş’in iki gün önce hastanede ciddi bir sağlık krizi geçirdiği öğrenildi.

Darülaceze Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerin ardından Necdet Kökeş’in taburcu edildikten sonra Kayışdağı Huzurevi’ne yerleştirilmesinin planlandığı belirtildi.
Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O Araç Testi Geçti Mi?

