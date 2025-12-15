  • USD: 42,62 - 42,70
  • EURO: 50,03 - 50,12
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Uğur Bilgin'den romantik paylaşım!

Uzun yıllardır 'Güldür Güldür Show'da yer alan Uğur Bilgin, bir yıl önce İrem Uslu ile evlenmişti. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isim, sosyal medya hesabından eşini paylaştı.

Ekleme: 15.12.2025 - 17:29 Güncelleme: 15.12.2025 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'Mesut' karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Bilgin, İrem Uslu ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.

Güzelliği ile dikkat çeken İrem Uslu, nişan töreninde olduğu gibi düğününde de sade bir gelinlik giymeyi tercih etmişti.

Uğur Bilgin'den romantik paylaşım!

Sık sık eşiyle olan pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncudan romantik bir paylaşım geldi. Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu Ankara'ya gitti.

Uğur Bilgin'den romantik paylaşım!

Eşi ile birlikte seyahat eden oyuncu Uğur Bilgin, aynadan çekilen pozu 'Ankara hatırası' notuyla paylaştı.

Uğur Bilgin'den romantik paylaşım!

Daha sonra yaptığı paylaşımda eşini tek çeken isim kalp emojisiyle kareyi yayınladı. Ankara'ya giden çifttin pozunu görenler İrem Uslu Bilgin'e, 'Çok duru bir güzelliği var', 'Allah mutlu mesut etsin', 'Çok yakışıyorlar', 'Her zaman sade ve şık' yorumlarını yaptı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret siyasetine prim yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e
Manifest Grubunun Cezası Belli Oldu!
CHP’li Buca Belediyesinden büyük ayıp! Pazar yerinin çatısını söküp hurdacıya sattı yenisini yapmadı
CHP'Lİ Eski Vekil Bakan Murat Kurum'a Teşekkür Etti!
Küstah zirve yarın İsrail’de! Türkiye karşıtı ülkeler bir araya geliyor!
Emekli Ve Memurun Zam Oranı Netleşiyor!
Kenan Tekdağ Mağdurları Böyle Susturmuş!
'Felaket Senaryosu Çöptür'...Şener Üşümezsoy Net Konuştu!
15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü Olarak Kutlanıyor!
Cami Önlerinde Şans Oyunları Satışı Yasak!
Gazze'de ' İnsanlık ' Üşüyor!
Bakan Göktaş Açıkladı! '24 Hafta...'
CHP'de Eleştiriye Tolerans Yok!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerle Buluştu!
Kabine Toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da...
Bakan Uraloğlu Duyurdu! 'Esenboğa Metrosu...'
Bakan Göktaş Açıkladı! Müjde...
Rastgele Haciz Kaosu!
Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O Araç Testi Geçti Mi?

O Araç Testi Geçti Mi?