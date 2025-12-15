Uğur Bilgin'den romantik paylaşım!

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı 'Mesut' karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Bilgin, İrem Uslu ile 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.Güzelliği ile dikkat çeken İrem Uslu, nişan töreninde olduğu gibi düğününde de sade bir gelinlik giymeyi tercih etmişti.Sık sık eşiyle olan pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncudan romantik bir paylaşım geldi. Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu Ankara'ya gitti.Eşi ile birlikte seyahat eden oyuncu Uğur Bilgin, aynadan çekilen pozu 'Ankara hatırası' notuyla paylaştı.Daha sonra yaptığı paylaşımda eşini tek çeken isim kalp emojisiyle kareyi yayınladı. Ankara'ya giden çifttin pozunu görenler İrem Uslu Bilgin'e, 'Çok duru bir güzelliği var', 'Allah mutlu mesut etsin', 'Çok yakışıyorlar', 'Her zaman sade ve şık' yorumlarını yaptı.