Tuğyan Gülter'in Babası Konuştu!

Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada bu kez tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in babası Gürol Gülter konuştu. Kızının yakalanmadan önce kendisini aradığını söyleyen Gülter, "Annesinin mezarına gitmiş, ağlayarak benimle konuştu. Aralarında tartışmalar olduğunu biliyordum ama olayın bu noktaya geleceğini hiç düşünmezdim" dedi.

Ekleme: 15.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 15.12.2025 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü'nün Yalova'da hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma derinleşiyor. Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Soruşturma sürecinde sessizliğini bozan isim ise Tuğyan Ülkem Gülter'in babası Gürol Gülter oldu. Katıldığı Habertürk yayınında açıklamalarda bulunan Gülter, kızının yakalanmadan önce kendisini aradığını söyledi.

'CENAZEDEKİ GİBİ AĞLIYORDU'

Gülter yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

'Bir babayım, inanmak istemedim. Her anne-kız arasında sorun olur ama bu boyutta bir şey olabileceğini hiç düşünmedim. Evlat benim evladım ama bu çok ağır bir tablo. Yine de gerçeği mahkemede kendi ağzından duymak istiyorum. Tuğyan, çıkacağı duruşmada ne yaşandıysa anlatacak, başka yolu yok. Yakalanmadan önce annesinin mezarına gitti, ağlayarak benimle konuştu. Ağlıyordu, zaten çok ağlıyordu; cenazedeki gibi ağlıyordu. Ben de ona telkinde bulundum. 'Unutacaksın kızım, zamanla alışacaksın. Annene dua et' dedim. Öyle bir ağlıyordu ki mezarda onu duyanlar yanına gelmiştir.'
Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O Araç Testi Geçti Mi?

