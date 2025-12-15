  • USD: 42,62 - 42,70
Kobra Murat'tan sert sözler!

Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Olayın yaşandığı dönem 'Cinayeti çözdüm' sözleriyle dikkat çeken Kobra Murat, paylaştığı videoda şarkıcının kızı Tuğyan için sert ifadeler kullandı.

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kobra Murat'tan sert sözler!

TUĞYAN TUTUKLANDI

Evinin penceresinden düşen Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, Sultan Nur Ulu’nun savcılık ifadesinde, “Tuğyan, Gül anneyi itti” diyerek itirafta bulunduğu öğrenildi.

‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in ise suçlamaları kabul etmediği belirtildi

Tuğyan'ın tutuklanmasının yankıları sürerken, 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler sosyal medyadan paylaştığı video ile dikkat çekti.

Kobra Murat'tan sert sözler!

KOBRA MURAT'TAN YENİ PAYLAŞIM

Olayın yaşandığı dönem, sözleriyle büyük merak uyandıran Kobra Murat, "Güllü kızları omzundan tutuyor, tırnaklarında DNA çıkmamasının nedeni bu. Güllü onları çekiyor, onlar da "bırak" diyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da biri onu itiyor. Bence Sultan itti" şeklinde konuşmuştu.

Kobra Murat'tan sert sözler!

''ŞEYTAN, YARATIK''

53 yaşındaki şarkıcı, Güllü'nün kızı Tuğyan'ın tutuklanmasının ardından yeni bir paylaşım yaptı.

Kobra Murat, Instagram'dan yayımladığı videoda ''Tuğyan denilen şahıs, şeytan, yaratık! İnsan olmayan... Anasını öldüren... Dünya literatürlerine çıkacak şekilde, korku filmi yapılacak o kız! Benle bile dalga geçmiş, Kobra Murat'ı nasıl yalvarttım diyerekten' ifadelerini kullandı.

Murat'ın bu yeni sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O Araç Testi Geçti Mi?

