Kobra Murat'tan sert sözler!

Ünlü şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “tasarlayarak kasten yakınını öldürmek” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.TUĞYAN TUTUKLANDIEvinin penceresinden düşen Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada, Sultan Nur Ulu’nun savcılık ifadesinde, “Tuğyan, Gül anneyi itti” diyerek itirafta bulunduğu öğrenildi.‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter’in ise suçlamaları kabul etmediği belirtildiTuğyan'ın tutuklanmasının yankıları sürerken, 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler sosyal medyadan paylaştığı video ile dikkat çekti.KOBRA MURAT'TAN YENİ PAYLAŞIMOlayın yaşandığı dönem, sözleriyle büyük merak uyandıran Kobra Murat, "Güllü kızları omzundan tutuyor, tırnaklarında DNA çıkmamasının nedeni bu. Güllü onları çekiyor, onlar da "bırak" diyor. Ya Güllü'nün eli kayıyor ya da biri onu itiyor. Bence Sultan itti" şeklinde konuşmuştu.''ŞEYTAN, YARATIK''53 yaşındaki şarkıcı, Güllü'nün kızı Tuğyan'ın tutuklanmasının ardından yeni bir paylaşım yaptı.Kobra Murat, Instagram'dan yayımladığı videoda ''Tuğyan denilen şahıs, şeytan, yaratık! İnsan olmayan... Anasını öldüren... Dünya literatürlerine çıkacak şekilde, korku filmi yapılacak o kız! Benle bile dalga geçmiş, Kobra Murat'ı nasıl yalvarttım diyerekten' ifadelerini kullandı.Murat'ın bu yeni sözleri sosyal medyada gündem oldu.