Ebru Gündeş'ten iddialı pozlar

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, boşanmanın ardından hem hayatında hem de görünümünde yeni bir döneme girdi. Uzun süredir sahne tarzı ve duru şıklığıyla konuşulan Gündeş, bu kez sosyal medyada paylaştığı cesur kombiniyle gündeme geldi.

Güçlü sesi ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Ebru Gündeş, Şubat 2024'te Dubai'de nikâh masasına oturduğu, kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir'den iki ay önce boşanmıştı.

Ebru Gündeş'ten iddialı pozlar

Gündeş evliliğini bitirdiğini şu sözlerle duyurmuştu: "Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız."

Ebru Gündeş'ten iddialı pozlar

"Evliliğimizi bitirmiş olsak da sevgimiz ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese sonsuz teşekkür ederim. Saygılarımla."

Ebru Gündeş'ten iddialı pozlar

Boşandıktan sonra tarzını değiştiren isim, yeni imajıyla dikkat çekti. Gündeş'in yüzündeki değişiklikler de gözlerden kaçmadı. Dudak dolgusu yaptıran Gündeş'in yeni pozlarını görenler tanımakta zorluk çekti.

Ebru Gündeş'ten iddialı pozlar

Ünlü Sanatçı Sinan Akçıl, D-Smart’ın sevilen programı “90’lar Futbol Smart”a katılarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Berke Kosova ve Semih Sezerli’nin sorularını yanıtlayan Akçıl, Ebru Gündeş'e hediye ettiği şarkıdan bahsetti. Akçıl, Ebru Gündeş’e doğum gününde “İyi Ki Doğmuşum” isimli bir şarkı hediye ettiğini ifade ederek “Normalde doğum günü, 12 Ekim’di. ‘Ama ben 16 Aralık’ta çıkartmak istiyorum. Çünkü benim asıl doğum günüm, beyin kanaması geçirdiğim gün 16 Aralık.’ dedi. Böyle bir anlamı var. ‘İyi ki Doğmuşum.’ şarkısı geliyor.” diye konuştu.

Ebru Gündeş'ten iddialı pozlar

Ebru Gündeş de Sinan Akçıl'ın hediyesinin ardından kamera karşısına geçti. Mini şortlu pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Gündeş, "Gerçekten 'İyi ki Doğmuşum'" notunu yazdı.

