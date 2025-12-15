  • USD: 42,62 - 42,70
Ebru Gündeş imajını yeniledi

İş insanı Murat Özdemir ile boşanan Ebru Gündeş, boşanma sonrası değişen imajıyla şaşırttı.

Ekleme: 15.12.2025 - 13:35 Güncelleme: 15.12.2025 - 13:36
2021 yılında Reza Zarrab ile yollarını ayıran Ebru Gündeş, Şubat 2024’te Dubai’de iş insanı Murat Özdemir ile hayatını birleştirmişti. Ancak bu birliktelik kısa sürdü.

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’in kısa süren evliliğinin ardından gelen çarpıcı imaj değişikliği gündeme geldi.

"İYİ Kİ DOĞMUŞUM"

Boşanmadan kısa süre sonra Ebru Gündeş, filtreli ve tamamen değişmiş bir yüzle döndü. "Gerçekten İyi ki Doğmuşum" notuyla son halini paylaşan Ebru Gündeş, takipçilerini şaşırttı.

Önce saçlarını kestiren Ebru Gündeş, giyim tarzını da baştan aşağı değiştirdi. Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim ise görenleri bir hayli şaşırttı.

Yüzündeki belirgin değişim ve pürüzsüz görünüm sonrası sosyal medyada yorum yağdı.

Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O Araç Testi Geçti Mi?

