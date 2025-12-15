Bülent Serttaş zayıfladı
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın günden güne zayıflayan son hali sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları bu büyük değişikliğe şaşırarak tepki verdi.
Sahne performansları, samimi duruşu ve sosyal medyada paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen başarılı sanatçı Bülent Serttaş'ı herkes kilolu halleriyle bilirdi.
Serttal, son olarak geçirdiği değişimle adından söz ettirdi.
"ZOR OLDU"
Toplamda 17 kilo verdiğini söyleyen başarılı sanatçı, "Zor oldu ama başardım. Şimdi 5-6 kilo daha verdim mi tamamdır!" ifadelerini kullandı.
Kariyerine adım attığı günden bu yana sayısız albüme imza atan sanatçı, hem klasik arabesk eserleri hem de modern yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip.
