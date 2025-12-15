Beste Kökdemir'den bebeğiyle yeni kare...

Oyuncu Beste Kökdemir, şu sıralar ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü isim, minik oğlu Güneş ile yeni karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla adını duyuran Beste Kökdemir, uzun süredir iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile aşk yaşıyordu.Mayıs ayında evlenme teklifi alan ve Çatak'a "Evet" yanıtını veren diyen Kökdemir, 4 Temmuz'da nikah masasına oturdu.Beste Kökdemir, düğünde hamile olduğunu duyurmuş ve erkek bebek beklediklerini müjdelemişti.Geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına alan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.Çiçeği burnunda taze anne, bebeğiyle birlikte ilk paylaşımını hastaneden yapmıştı.Beste Kökdemir, minik oğlu Güneş ile birlikte olduğu yeni kareyi Instagram'dan 'Kalbim' notuyla yayımladı.