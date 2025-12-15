  • USD: 42,62 - 42,70
Beste Kökdemir'den bebeğiyle yeni kare...

Oyuncu Beste Kökdemir, şu sıralar ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü isim, minik oğlu Güneş ile yeni karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 15.12.2025 - 17:31 Güncelleme: 15.12.2025 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Alya', 'Not Defteri' ve 'Çıplak Gerçek' gibi yapımlarla adını duyuran Beste Kökdemir, uzun süredir iş insanı Fazlı Erdinç Çatak ile aşk yaşıyordu.

Mayıs ayında evlenme teklifi alan ve Çatak'a "Evet" yanıtını veren diyen Kökdemir, 4 Temmuz'da nikah masasına oturdu.

Beste Kökdemir'den bebeğiyle yeni kare...

Beste Kökdemir, düğünde hamile olduğunu duyurmuş ve erkek bebek beklediklerini müjdelemişti.

Beste Kökdemir'den bebeğiyle yeni kare...

Geçtiğimiz günlerde ilk bebeğini kucağına alan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Beste Kökdemir'den bebeğiyle yeni kare...

Çiçeği burnunda taze anne, bebeğiyle birlikte ilk paylaşımını hastaneden yapmıştı.

Beste Kökdemir'den bebeğiyle yeni kare...

Beste Kökdemir, minik oğlu Güneş ile birlikte olduğu yeni kareyi Instagram'dan 'Kalbim' notuyla yayımladı.

Sosyal güvenlik uzmanı uyardı! Prim borcunuz varsa bu tarihlere dikkat!

Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Kredi kartı borçlarına indirim! 1 Ocak'tan itibaren...

Grok Yine Kafa Karıştırdı!

O İşletim Sistemi Nasıl Olacak?

O Araç Testi Geçti Mi?

