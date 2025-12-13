Yılbaşı'nda şarkı söyleyecek

Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesinde sahne alacak isimleri belirlemeye başladı. Bu isimlerden biri de fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek oldu.

Yeni yıla girerken ekranların vazgeçilmez programı “O Ses Türkiye Yılbaşı” için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesinde sahne alacak isimlere de karar vermeye başladı.Bu isimlerden biri de Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek oldu.Feyza Civelek'in, yılbaşı özel programı için hummalı bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Özel ders alan Civelek, seçtiği şarkıyla Kızılcık Şerbeti’ne de atıfta bulunacak.Ünlü oyuncu, sözleri Edirne-Keşan yöresine ait “Kızılcıklar Oldu Mu?” türküsünü seslendirecek.