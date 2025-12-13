  • USD: 42,53 - 42,61
  • EURO: 49,90 - 49,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yılbaşı'nda şarkı söyleyecek

Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesinde sahne alacak isimleri belirlemeye başladı. Bu isimlerden biri de fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek oldu.

Ekleme: 13.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 13.12.2025 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Yeni yıla girerken ekranların vazgeçilmez programı “O Ses Türkiye Yılbaşı” için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, yılbaşı gecesinde sahne alacak isimlere de karar vermeye başladı.

NİLAY SAHNEDE

Bu isimlerden biri de Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek oldu.

ÖZEL DERS ALIYOR

Feyza Civelek'in, yılbaşı özel programı için hummalı bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Özel ders alan Civelek, seçtiği şarkıyla Kızılcık Şerbeti’ne de atıfta bulunacak.

Ünlü oyuncu, sözleri Edirne-Keşan yöresine ait “Kızılcıklar Oldu Mu?” türküsünü seslendirecek.

Yılbaşı'nda şarkı söyleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerle Buluştu!
Kabine Toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da...
Bakan Uraloğlu Duyurdu! 'Esenboğa Metrosu...'
Bakan Göktaş Açıkladı! Müjde...
Rastgele Haciz Kaosu!
İngiltere'de Evsizlik Krizi!
Suriyelilerin Dönüşü İçin 3 Kritik Aşama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'futbolda bahis skandalına' yönelik çok net açıklama! 'Biz futbolun asil ve temiz ruhundan yanayız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesajlar! Türkmenistan ziyareti dönüşünde konuştu
Murat Kurum paylaştı! Deprem bölgesinde 'Yerinde Dönüşüm'
Tuğyan Ülkem Gülter Vahşeti adım adım planladı! 'Bacaklarının üzerinden tutup…'
Ömer Çelik'ten CHP'li Milletvekili'ne tepki! Yapılan saygısızlığı kınıyoruz
Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy ile yaşadıklarını anlattı! Şoke eden üçlü ilişki itirafı
Arkadaşı cinayeti itiraf etmişti! Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandı
Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme! Hedef 100 milyar dolar
New York Times'a haber oldu! Büyük İstanbul depremi için geri sayım hızlanıyor
Futbolda bahis soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından sanal kumar da çıktı
Bakan Ersoy Açıkladı! 'Küresel Liderliğe Yürüyoruz...'
Güllü Cinayetinde İtiraf Geldi! Avukatlar Çekildi...
CHP'DE Rezalet Bitmiyor!
Meteoroloji Duyurdu! Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?

Teknoloji Devi Oyun Geliriyle Rekor Kırdı!

Teknoloji Devi Oyun Geliriyle Rekor Kırdı!

O Marka Direksiyon Tasarımını Değiştirdi!

O Marka Direksiyon Tasarımını Değiştirdi!

Google O İçerikleri Kaldırdı!

Google O İçerikleri Kaldırdı!

Intel Yapay Zekaya Yatırımı Artırıyor!

Intel Yapay Zekaya Yatırımı Artırıyor!

İstanbul'da en pahalı mezarın fiyatı belli oldu! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

İstanbul'da en pahalı mezarın fiyatı belli oldu! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor