Ebru Şancı’dan havyar paylaşımı

Eski manken ve sunucu Ebru Şancı Öztürk, dünyanın en pahalı lezzetlerinden havyarın fiyatını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlülerden Ebru Şancı, yayınladığı videolarla dikkat çekmeye devam ediyor.Yurt dışında gördüğü havyar fiyatını duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Ebru Şancı, dudak uçuklatan rakam karşısında yaptığı espriyi patlattı.Havyarın kilosu hakkında bilgi alırken, 250 gramlık bir porsiyonun 280 bin TL’yi bulduğunu öğrenen Şancı, esprili bir dille “Bunu yiyen insan tuvalete gitmeye üzülür.” ifadelerini kullandı.Ünlü isim, ayrıca havyarın albino balıktan yapıldığını da açıklayarak özel lezzetin maliyetine dikkat çekti.