  • USD: 42,53 - 42,61
  • EURO: 49,90 - 49,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ebru Şancı’dan havyar paylaşımı

Eski manken ve sunucu Ebru Şancı Öztürk, dünyanın en pahalı lezzetlerinden havyarın fiyatını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 13.12.2025 - 10:26 Güncelleme: 13.12.2025 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlülerden Ebru Şancı, yayınladığı videolarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yurt dışında gördüğü havyar fiyatını duyunca şaşkınlığını gizleyemeyen Ebru Şancı, dudak uçuklatan rakam karşısında yaptığı espriyi patlattı.

280 BİN TL

Havyarın kilosu hakkında bilgi alırken, 250 gramlık bir porsiyonun 280 bin TL’yi bulduğunu öğrenen Şancı, esprili bir dille “Bunu yiyen insan tuvalete gitmeye üzülür.” ifadelerini kullandı.

Ünlü isim, ayrıca havyarın albino balıktan yapıldığını da açıklayarak özel lezzetin maliyetine dikkat çekti.

Ebru Şancı’dan havyar paylaşımı

Ebru Şancı’dan havyar paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlerle Buluştu!
Kabine Toplanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da...
Bakan Uraloğlu Duyurdu! 'Esenboğa Metrosu...'
Bakan Göktaş Açıkladı! Müjde...
Rastgele Haciz Kaosu!
İngiltere'de Evsizlik Krizi!
Suriyelilerin Dönüşü İçin 3 Kritik Aşama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'futbolda bahis skandalına' yönelik çok net açıklama! 'Biz futbolun asil ve temiz ruhundan yanayız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesajlar! Türkmenistan ziyareti dönüşünde konuştu
Murat Kurum paylaştı! Deprem bölgesinde 'Yerinde Dönüşüm'
Tuğyan Ülkem Gülter Vahşeti adım adım planladı! 'Bacaklarının üzerinden tutup…'
Ömer Çelik'ten CHP'li Milletvekili'ne tepki! Yapılan saygısızlığı kınıyoruz
Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy ile yaşadıklarını anlattı! Şoke eden üçlü ilişki itirafı
Arkadaşı cinayeti itiraf etmişti! Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandı
Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme! Hedef 100 milyar dolar
New York Times'a haber oldu! Büyük İstanbul depremi için geri sayım hızlanıyor
Futbolda bahis soruşturmasında çarpıcı detaylar! Telefonlarından sanal kumar da çıktı
Bakan Ersoy Açıkladı! 'Küresel Liderliğe Yürüyoruz...'
Güllü Cinayetinde İtiraf Geldi! Avukatlar Çekildi...
CHP'DE Rezalet Bitmiyor!
Meteoroloji Duyurdu! Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Duyurdu! Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?

Teknoloji Devi Oyun Geliriyle Rekor Kırdı!

Teknoloji Devi Oyun Geliriyle Rekor Kırdı!

O Marka Direksiyon Tasarımını Değiştirdi!

O Marka Direksiyon Tasarımını Değiştirdi!

Google O İçerikleri Kaldırdı!

Google O İçerikleri Kaldırdı!

Intel Yapay Zekaya Yatırımı Artırıyor!

Intel Yapay Zekaya Yatırımı Artırıyor!

İstanbul'da en pahalı mezarın fiyatı belli oldu! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

İstanbul'da en pahalı mezarın fiyatı belli oldu! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor