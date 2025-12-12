  • USD: 42,53 - 42,61
Mustafa Sandal'a 3 dava birden açtı

Mustafa Sandal'ın çocuklarının annesi Emina Jahoviç’in eski eşine karşı tam üç dava açtığı ortaya çıktı. Son şikâyetin ise araç kiralama faturaları nedeniyle yapıldığı öğrenildi.

Ekleme: 12.12.2025 - 11:28 Güncelleme: 12.12.2025 - 11:29 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz günlerde Emina Jahoviç'in eski eşi Mustafa Sandal'a "Boşanma protokülüne uymuyor, nafakamı aksatıyor" diye dava açtığı iddia edilmişti. Mustafa Sandal ile Emina Jahoviç 2018 yılında anlaşmalı olarak boşandı. İkili arasında yapılan protokole göre; Sandal, eski eşine nafaka ödeyecek, ayrıca Jahoviç istediği zaman, çocukları ve kendisi için araç kiralayabilecekti.

3 DAVA

Önce Sandal, sonra Jahoviç haberi yalanlamıştı. Sabah'ya yer alan yeni iddiaya göre Emina Jahoviç'in eski eşine karşı üç dava açtığı ortaya çıktı.

Sandal yükümlülüklerini yerine getirmeyince Jahoviç, iki kez mahkemeye başvurdu. Jahoviç, bir süre önce tekrar İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarak nafaka ve araç kiralama hususunda Sandal'ın protokole uymadığı gerekçesiyle dava açtı.

FATURALARI GÖSTERDİ

Jahoviç, İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede araç kiralama firmalarına ödediği parayı Sandal'ın karşılamadığını belirtip icra davası açtı.

Sandal ise mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, suçlamaların asılsız olduğunu ifade etti.

İTİRAZ ETTİ

Verdiği dilekçede Sandali sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyerek davaya itiraz etti. Bu gelişme üzerine Jahovic de Sandal'ın hamlesine karşılık mahkemeye itirazın iptali için dava açtı.

