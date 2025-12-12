  • USD: 42,53 - 42,61
İbrahim Tatlıses'ten İdo paylaşımı...

Çocuklarıyla yaşadığı problemlerle sık sık gündem olan İbrahim Tatlıses son yaptığı paylaşımla şaşırttı.

İmparator" lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, oğlu İdo Tatlıses'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak gönderme yaptı.

"EVLAT BU"

Tatlıses, paylaşımında "Evlat bu. Bakışıyla, duruşuyla, edebiyle, terbiyesiyle evlat bu. Yalansız dolansız evlat bu. İdo'm, seninle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'ten İdo paylaşımı...

Aile problemleriyle sık sık gündeme gelen Tatlıses'in bazı çocuklarıyla ilişkilerinin gerildiği iddiaları gündemdeyken İdo'ya övgü dolu mesajı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki kriz her geçen gün daha da büyüyor.

Meteoroloji Duyurdu! Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?

Teknoloji Devi Oyun Geliriyle Rekor Kırdı!

O Marka Direksiyon Tasarımını Değiştirdi!

Google O İçerikleri Kaldırdı!

Intel Yapay Zekaya Yatırımı Artırıyor!

İstanbul'da en pahalı mezarın fiyatı belli oldu! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

