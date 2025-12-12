Hazal Kaya’dan Aşk-ı Memnu itirafı

Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye ve Pera Palas projeleriyle adından bahsettiren Hazal Kaya, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.35 yaşındaki ünlü oyuncu, son dönemde ise daha çok sosyal medyadaki paylaşımları, mutfak dekoru ve aile pozlarıyla gündemdeydi. Geçtiğimiz hafta Sekizinci Aile dizisinin galasına, son dönemde yaptırdığı düşünülen diş estetiğiyle damga vurmuştu.Samimi açıklamalarda bulunan ünlü ismin açıklamalarından satır başları:-Sağlık fobim vardı hep. Tuhaf tuhaf hastalıklarım çıktı. Mesela bayılma hastalığım var. Hipoglisemim ve insülin direnci de var.-Fasting (aralıklı oruç) yapıyorum. Glutensiz, şekersiz bir yolculuğa başladım.-Sabah aç karnına spor yapmaya alıştım. Yogayı çok seviyorum.-Benim için anahtar element mutluluk.-Profesyonel aşçılık okulu mezunuyum. Antepli olduğum için yemek hayatımın önemli bir parçası. Ama evde yemekleri ben yapmıyorum.-Oyunculuk dışında başka bir iş yapsam aşçılık yapardım. Bir restoran mı mezeci mi açsak diye hala düşünüyorum.-Beni en huzurlu hissettiren anlar, çocuklarım ve eşimle olduğum anlar. Çocuklarımla hayat daha keyifli.-Kocamla ikimiz de birbirimizi daha iyi insan haline getirdik. Birbirimize çok şey öğrettik.-Terazi burcuyum. Bir astroloğum var. Her şeyi ona danışarak karar veriyorum.-Dönüm noktam Aşk-ı Memnu oldu. Diziye girmek için tam 7 kez audition (deneme çekimi) verdim.