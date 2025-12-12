  • USD: 42,53 - 42,61
Hazal Kaya’dan Aşk-ı Memnu itirafı

Ekranların beğenilen oyuncularından Hazal Kaya, Aşk-ı Memnu dizisiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Ekleme: 12.12.2025 - 11:19 Güncelleme: 12.12.2025 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Aşk-ı Memnu, Adını Feriha Koydum, Bizim Hikaye ve Pera Palas projeleriyle adından bahsettiren Hazal Kaya, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

35 yaşındaki ünlü oyuncu, son dönemde ise daha çok sosyal medyadaki paylaşımları, mutfak dekoru ve aile pozlarıyla gündemdeydi. Geçtiğimiz hafta Sekizinci Aile dizisinin galasına, son dönemde yaptırdığı düşünülen diş estetiğiyle damga vurmuştu.

Samimi açıklamalarda bulunan ünlü ismin açıklamalarından satır başları:

-Sağlık fobim vardı hep. Tuhaf tuhaf hastalıklarım çıktı. Mesela bayılma hastalığım var. Hipoglisemim ve insülin direnci de var.

"ARALIKLI ORUÇTAYIM"

-Fasting (aralıklı oruç) yapıyorum. Glutensiz, şekersiz bir yolculuğa başladım.

-Sabah aç karnına spor yapmaya alıştım. Yogayı çok seviyorum.

-Benim için anahtar element mutluluk.

-Profesyonel aşçılık okulu mezunuyum. Antepli olduğum için yemek hayatımın önemli bir parçası. Ama evde yemekleri ben yapmıyorum.

-Oyunculuk dışında başka bir iş yapsam aşçılık yapardım. Bir restoran mı mezeci mi açsak diye hala düşünüyorum.

-Beni en huzurlu hissettiren anlar, çocuklarım ve eşimle olduğum anlar. Çocuklarımla hayat daha keyifli.

"BİRBİRİMİZE ÇOK ŞEY KATTIK"

-Kocamla ikimiz de birbirimizi daha iyi insan haline getirdik. Birbirimize çok şey öğrettik.

-Terazi burcuyum. Bir astroloğum var. Her şeyi ona danışarak karar veriyorum.

-Dönüm noktam Aşk-ı Memnu oldu. Diziye girmek için tam 7 kez audition (deneme çekimi) verdim.

Meteoroloji Duyurdu! Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?

Teknoloji Devi Oyun Geliriyle Rekor Kırdı!

O Marka Direksiyon Tasarımını Değiştirdi!

Google O İçerikleri Kaldırdı!

Intel Yapay Zekaya Yatırımı Artırıyor!

İstanbul'da en pahalı mezarın fiyatı belli oldu! 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

