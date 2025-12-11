  • USD: 42,52 - 42,59
Tartışmalı güzelden gergin röportaj!

Miss Universe 2025 unvanını kazanan Fatima Bosch, basın turu kapsamında katıldığı Telemundo yayınında yöneltilen sorular sonrası gündem oldu. İddiaya göre Bosch, canlı yayında soruları yanıtladıktan sonra kanaldaki diğer planlı programlarını iptal etti.

Ekleme: 11.12.2025 - 09:08 Güncelleme: 11.12.2025 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Gece programı Pica y Se Extiendeye konuk olan Bosch, sunucular Carlos Adyan ve Lourdes Stephen’ın Miss Universe Organizasyonu’nda (MUO) son dönemde yaşanan tartışmalara yönelik sorularıyla karşılaştı.

Röportaj sırasında özellikle organizasyonun ortaklarından Raul Rocha hakkındaki iddialar, vize tartışmaları ve hakkındaki suçlamalar gündeme getirildi. Bosch, kendisine yöneltilen “Vize erişimi daha kısıtlı olan kızlar ne yapmalı?” sorusuna, tüm yarışmacıların eşit şansa sahip olması gerektiğini vurgularken, organizasyonun dünya çapında seyahat edebilecek bir isim seçmek zorunda olduğuna dikkat çekti.

“YAYIN SONRASI PROGRAMDAN ÇEKİLDİ” İDDİASI

Ertesi gün En Casa con Telemundo programında konuşan sunucu Carlos Adyan, Bosch’un röportajı tamamladıktan sonra prodüksiyon ekibine “bundan sonraki planlanan Telemundo programlarından çekildiğini” söylediğini iddia etti.

Ne Bosch ne de Telemundo, People dergisinin yorum taleplerine yanıt verdi.

SUÇLAMALAR VE VİZE POLEMİĞİ SORULUNCA GERİLDİ

Röportajın bir kısmında Raul Rocha’nın daha önce Miss Universe görevleri için “güçlü pasaport” gerekliliği hakkındaki açıklamaları hatırlatıldı. Ayrıca Rocha’nın yakıt kaçakçılığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi organize suç faaliyetlerine karıştığı iddiaları da sorular arasındaydı.

Bosch’a ayrıca Miss Grand International Başkanı Nawat Itsaragrisil’in, Bangkok’taki tartışmalar üzerine kendisine “iftira davası açtığı” söylemi de yöneltildi. Adyan, Bosch’un özellikle vize sorusunda ve dava konusu gündeme geldiğinde yüz ifadesinin değiştiğini belirtti ve “Fatima’nın Telemundo’dan bu kadar gazeteci soru beklemediğini düşünüyorum,” dedi.

GÜZELLİK KRALİÇESİ İLE TELEVİZYON AĞI ARASINDA KRİZ Mİ?

Telemundo’nun Miss Universe 2025’i yayınlayan resmi yayıncı olması, gerginliğin daha da dikkat çekmesine neden oldu. İzleyiciler ve sosyal medya kullanıcıları, Bosch’un program iptali iddialarının organizasyon içinde yeni bir krize işaret edip etmediğini tartışıyor.
