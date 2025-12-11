  • USD: 42,52 - 42,59
Sıla Türkoğlu güzelliğiyle göz kamaştırdı

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez siyah elbisesiyle büyüleyen Sıla Türkoğlu, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Ekleme: 11.12.2025 - 09:11 Güncelleme: 11.12.2025 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
26 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle üne kavuşan Sıla Türkoğlu, diziye veda etmişti.

Sıla Türkoğlu güzelliğiyle göz kamaştırdı

Diziye veda etmeden önce güzel isim İtalya'da sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi almıştı. Sıla Türkoğlu düğün tarihi sorularına, "Çok tatlı çok güzel bir sürpriz yaptı bana. Çok beğendiğim ve merak ettiğim bir yerdi. Hayat böyle bir yere bizi getirdi. Hiçbir şey planlamıyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun." yanıtını vermişti.

Sıla Türkoğlu güzelliğiyle göz kamaştırdı

Sevgilisiyle sürekli seyahat eden Türkoğlu son olarak Londra'da soluğu almıştı. Tatil karelerini Instagram'dan paylaşan Türkoğlu binlerce beğeni almıştı.

Sıla Türkoğlu güzelliğiyle göz kamaştırdı

Sosyal medyada da bir hayli geniş kitlesi olan 26 yaşındaki güzel isim bu kez siyah elbisesiyle büyüledi. Elinde beyaz bir gülle poz veren oyuncu güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Yandex Büyümeye Devam Ediyor!

Instagram'da Sessiz Değişiklik!

O Araç Sınıfta Kaldı!

Google Maps'ten Müjde!

Oyuncular İçin Dev Güncelleme!

