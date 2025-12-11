Sıla Türkoğlu güzelliğiyle göz kamaştırdı

26 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle üne kavuşan Sıla Türkoğlu, diziye veda etmişti.Diziye veda etmeden önce güzel isim İtalya'da sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi almıştı. Sıla Türkoğlu düğün tarihi sorularına, "Çok tatlı çok güzel bir sürpriz yaptı bana. Çok beğendiğim ve merak ettiğim bir yerdi. Hayat böyle bir yere bizi getirdi. Hiçbir şey planlamıyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun." yanıtını vermişti.Sevgilisiyle sürekli seyahat eden Türkoğlu son olarak Londra'da soluğu almıştı. Tatil karelerini Instagram'dan paylaşan Türkoğlu binlerce beğeni almıştı.Sosyal medyada da bir hayli geniş kitlesi olan 26 yaşındaki güzel isim bu kez siyah elbisesiyle büyüledi. Elinde beyaz bir gülle poz veren oyuncu güzelliğiyle göz kamaştırdı.