  • USD: 42,52 - 42,59
  • EURO: 49,49 - 49,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sevgilisiyle ödül töreninde

Ödül törenine katılan Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat ile gecede dikkat çekti. Ünlü oyuncu, tarzıyla da gündem oldu.

Ekleme: 11.12.2025 - 10:10 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'de Alya'ya hayat veren Sinem Ünsal, önceki akşam bir ödül töreninde boy gösterdi.

Geceye kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Cankat ile katılan Ünsal, Yılın Kadını Ödülü'nü aldı.

ELBİSE GÜZEL NOT ALAMADI

Son dönemin en beğenilen oyuncularından biri olan Ünsal, gecede tercih ettiği kıyafet ise sosyal medyada pek beğenilmedi.

Beyaz sırtı dekoltesi olan uzun bir elbise giyen ünlü oyuncunun tercih ettiği elbiseye sosyal medyada yorum yağdı.

Kameralar karşısına Berk Cankat'la geçen Sinem Ünsal, oldukça aşık ve mutlu gözükse de tarzıyla büyük sınıfta kalmış oldu.

Sevgilisiyle ödül töreninde

Sevgilisiyle ödül töreninde

Sevgilisiyle ödül töreninde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı belli oldu...
Sözleri tepki çekmişti! 'Sağcılık ahlaksızlıktır' diyen Enver Aysever tutuklandı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Altınok’tan CHP yönetimine ağır eleştiriler! Bütün hizmetlerimiz bir bir kapatıldı!
Bakan Kacır dikkatleri üzerine çekti! Bütçe görüşmelerine Togg T10F ile geldi
'Sağcılık ahlaksızlıktır' diyen Enver Aysever gözaltına alındı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 70 bin 373'e yükseldi
Ankara’dan Tel Aviv’i panikleten bir hamle daha! Türkiye Güney Amerika’daki İsrail nüfuzunu kırıyor
Bakan Uraloğlu'ndan TÜRKSAT 7A açıklaması: Türkiye Yüzyılı'nı uzayda taçlandıracağız
Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktı
Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Türkmenistan'da görüşecek
Asgari ücret maratonu yarın başlıyor... Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Gaziantep’in UNESCO Çıkarması! Türkiye, UNESCO’DA 32 değerle dünyada ikinci sırada
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 'Esenboğa metrosuna 2026'da başlıyoruz'
Ankaralıların başı su kesintileriyle dertte! 'Sular kar yağınca gelecek'
CHP'li Tugay'ın beceriksizliğinin faturasını İzmirliler ödeyecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK’da talimat verdi! Kumara geçit vermeyeceğiz
Sevk Yazısındaki Şok Suçlamalar Ortaya Çıktı!
Mehmet Akif Ersoy'a Tutuklama Talebi!
Yandex Büyümeye Devam Ediyor!

Yandex Büyümeye Devam Ediyor!

Instagram'da Sessiz Değişiklik!

Instagram'da Sessiz Değişiklik!

O Araç Sınıfta Kaldı!

O Araç Sınıfta Kaldı!

Google Maps'ten Müjde!

Google Maps'ten Müjde!

Oyuncular İçin Dev Güncelleme!

Oyuncular İçin Dev Güncelleme!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Otomobilde bulundurmamak kusur

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Otomobilde bulundurmamak kusur