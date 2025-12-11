Sevgilisiyle ödül töreninde

Reyting rekortmeni dizi Uzak Şehir'de Alya'ya hayat veren Sinem Ünsal, önceki akşam bir ödül töreninde boy gösterdi.Geceye kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Cankat ile katılan Ünsal, Yılın Kadını Ödülü'nü aldı.ELBİSE GÜZEL NOT ALAMADISon dönemin en beğenilen oyuncularından biri olan Ünsal, gecede tercih ettiği kıyafet ise sosyal medyada pek beğenilmedi.Beyaz sırtı dekoltesi olan uzun bir elbise giyen ünlü oyuncunun tercih ettiği elbiseye sosyal medyada yorum yağdı.Kameralar karşısına Berk Cankat'la geçen Sinem Ünsal, oldukça aşık ve mutlu gözükse de tarzıyla büyük sınıfta kalmış oldu.