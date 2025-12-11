Kıyafetine yorum yağdı

'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu gibi birçok projede yer alan Nesrin Cevadzade, dün akşam bir ödül törenine katıldı.Gecede şıklık yarışı yaşanırken adından söz ettiren bir isim de Nesrin Cavadzade oldu.Her zaman iddialı seçimleriyle dikkat çeken oyuncu, bu sefer dekolteden uzak tamamen kapalı tarzıyla tüm bakışları üzerine çekti.Nesrin Cavadzade vücuda tam oturan, yere kadar uzanan, boğazlı beyaz elbisesiyle geceye geldi. Görenleri şaşırtan oyuncunun bu tarzı ise oldukça başarılı bulundu.Gecenin en dikkat çeken ismi olan ünlü oyuncuya sosyal medyada da yorum yağdı.