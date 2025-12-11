  • USD: 42,52 - 42,59
  • EURO: 49,49 - 49,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kıyafetine yorum yağdı

Her zaman iddialı tarzıyla adından söz ettiren oyuncu Nesrin Cavadzade, dün akşam katıldığı geceye tamamen kapalı beyaz bir elbise ile geldi.

Ekleme: 11.12.2025 - 10:09 Güncelleme: 11.12.2025 - 10:10 / Editör: Ozge Selin
'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu gibi birçok projede yer alan Nesrin Cevadzade, dün akşam bir ödül törenine katıldı.

Gecede şıklık yarışı yaşanırken adından söz ettiren bir isim de Nesrin Cavadzade oldu.

NESRİN ŞAŞIRTTI

Her zaman iddialı seçimleriyle dikkat çeken oyuncu, bu sefer dekolteden uzak tamamen kapalı tarzıyla tüm bakışları üzerine çekti.

Nesrin Cavadzade vücuda tam oturan, yere kadar uzanan, boğazlı beyaz elbisesiyle geceye geldi. Görenleri şaşırtan oyuncunun bu tarzı ise oldukça başarılı bulundu.

Gecenin en dikkat çeken ismi olan ünlü oyuncuya sosyal medyada da yorum yağdı.

Kıyafetine yorum yağdı

Kıyafetine yorum yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Merkez Bankası aralık ayı faiz kararı belli oldu...
Sözleri tepki çekmişti! 'Sağcılık ahlaksızlıktır' diyen Enver Aysever tutuklandı!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Altınok’tan CHP yönetimine ağır eleştiriler! Bütün hizmetlerimiz bir bir kapatıldı!
Bakan Kacır dikkatleri üzerine çekti! Bütçe görüşmelerine Togg T10F ile geldi
'Sağcılık ahlaksızlıktır' diyen Enver Aysever gözaltına alındı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı 70 bin 373'e yükseldi
Ankara’dan Tel Aviv’i panikleten bir hamle daha! Türkiye Güney Amerika’daki İsrail nüfuzunu kırıyor
Bakan Uraloğlu'ndan TÜRKSAT 7A açıklaması: Türkiye Yüzyılı'nı uzayda taçlandıracağız
Uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktı
Kremlin duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Türkmenistan'da görüşecek
Asgari ücret maratonu yarın başlıyor... Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Gaziantep’in UNESCO Çıkarması! Türkiye, UNESCO’DA 32 değerle dünyada ikinci sırada
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 'Esenboğa metrosuna 2026'da başlıyoruz'
Ankaralıların başı su kesintileriyle dertte! 'Sular kar yağınca gelecek'
CHP'li Tugay'ın beceriksizliğinin faturasını İzmirliler ödeyecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK’da talimat verdi! Kumara geçit vermeyeceğiz
Sevk Yazısındaki Şok Suçlamalar Ortaya Çıktı!
Mehmet Akif Ersoy'a Tutuklama Talebi!
Yandex Büyümeye Devam Ediyor!

Yandex Büyümeye Devam Ediyor!

Instagram'da Sessiz Değişiklik!

Instagram'da Sessiz Değişiklik!

O Araç Sınıfta Kaldı!

O Araç Sınıfta Kaldı!

Google Maps'ten Müjde!

Google Maps'ten Müjde!

Oyuncular İçin Dev Güncelleme!

Oyuncular İçin Dev Güncelleme!

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Otomobilde bulundurmamak kusur

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Otomobilde bulundurmamak kusur