Ünlü model umreye gitti!

2011 Best Model of Türkiye birincisi Tuğba Melis Türk, umreye gitti. Tuğba Melis Türk'ün adıyla ilgili detay da ortaya çıktı.

Ekleme: 10.12.2025 - 09:19 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
2011 Best Model of Türkiye birincisi olarak ünlenen ve ‘Annem’, ‘Bez Bebek’, ‘Arka Sokaklar’ gibi yapımlarla geniş kitlelere ulaşan oyuncu ve model Tuğba Melis Türk, umreye gitti.

Türk, ziyaretine dair duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü model yaptığı paylaşımda, "Şükürler olsun. Allah isteyen herkese burada secde etmeyi nasip etsin" dedi. Bir paylaşım daha yapan Türk'ün ismiyle ilgili detay da ortaya çıktı.

Ünlü model umreye gitti!

BABAANNESİ İSMİNİ UMREDE KOYMUŞ

Babaannesinin ismini umre ziyaretinde koyduğunu belirten güzel isim şu ifadeleri kullandı: Rahmetli babaannem adımı yıllar önce umre ziyaretinde koymuş. Allah'ın izniyle kız olursa adı Tuğba olsun demiş. Ben de burada ayrılırken onun başörtüsünü taktım. Kalbimde her zaman sonsuz sevgin olacak babaannem. Nur içinde yat, mekanın cennet olsun.

Ünlü model umreye gitti!


Android Ve iOS Veri Aktarımı Kolaylaşıyor!

Elektrikli Araç Sarj Ücretinde Yeni Dönem!

Yıllardır beklenen özellik WhatsApp'a geliyor! Eski mesajlar okunabilecek

Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu! Telefonu açtığınız an hayatınız kararabilir!

Adrenalin tutkunları için bulunmaz keşif! Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de bulunuyor

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı

