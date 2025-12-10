  • USD: 42,52 - 42,59
  • EURO: 49,49 - 49,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Murat Cemcir taburcu oldu...

İki hafta önce evinde geçirdiği iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Murat Cemcir'in bugün itibariyle taburcu edildiği belirtildi.

Ekleme: 10.12.2025 - 09:16 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:18 / Editör: Ozge Selin
Magazin dünyasının yakında takip ettiği gelişme...

'Düğün Dernek', 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerle ünlenen başarılı oyuncu Murat Cemcir, yakın dostu Ahmet Kural ile arası açılınca ekranlardan uzak kalmıştı.

Öte yandan Cemcir'in geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldığı belirtilmişti.

Murat Cemcir taburcu oldu...

HASTANE 'TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR' DEMİŞTİ

İç kanama geçiren Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, bugün daha iyi, tedavisi devam ediyor.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Toplam 5 gün yoğum bakımda kalan Cemcir'in 2 Aralık günü ise yoğun bakımdan çıktığı açıklanmıştı.

Oyuncunun tedavisine normal odada devam edeceği belirtilmişti.

Murat Cemcir taburcu oldu...

TABURCU OLDU

İç kanama nedeniyle hastanede yoğun bir tedavi sürecinden geçen Murat Cemcir, doktorların son değerlendirmelerinin ardından taburcu edildi.

Ünlü oyuncunun sağlık ekibi tarafından bir süre daha kontrollü şekilde takip edileceği ifade edildi.

Bakan Fidan'dan YPG'ye net uyarı! ''Silahlı unsurlar Suriye ordusuna bağlanmalı''
Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli adliyeye sevk edilecek: Kan ve uyuşturucu testi de yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü paylaşımı! 'Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız'
İSKİ yediği cezaya rağmen Marmara'ya lağım akıtıyor! Denizin rengi değişti
Büyükçekmece Adliyesi'nde soygununda flaş gelişme! Gözaltı sayısı 12'ye çıktı
İsrail basınında gündem yine Türk askeri! Gazze'ye gelirlerse orada duramayız
ABD Baykar’ı örnek aldı! KIZILELMA’dan sonra ilk kez denediler
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor: 7 milyon çalışanı ilgilendiriyor
Bakanlık duyurdu! 31 ilde ihracat 1 milyar dolar barajını aştı
Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında şoförlerin yolsuzluk diyaloğu dosyada: ''Acemi hırsızlar fena götürüyorlar''
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter gözaltına alındı!
Binlerce aileyi ilgilendiriyor! Bu bebek ürünü acilen toplatılıyor
AK Parti’den Özgür Özel’e zor sorular! 73 bin TL maaşla bunlar nasıl alınıyor?
İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor! İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs yangını
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Açıklamalarda Bulundu!
KIYAMDER’den Gazze’ye 750 Bin Doları Aşan Yardım!
Uyuşturucu Suçlaması! Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Gözaltına Alındı!
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’ten Özgür Özel’e Sert Yanıtlar: “Vaatleriniz Gerçekleşmiyor”
CHP'li Belediye'de İşçiler Eylemin İkinci Gününde Yürüdü!
Özgür Özel Ak Partili Belediye'nin Projesini Sahiplenmeye Çalıştı!
Android Ve iOS Veri Aktarımı Kolaylaşıyor!

Android Ve iOS Veri Aktarımı Kolaylaşıyor!

Elektrikli Araç Sarj Ücretinde Yeni Dönem!

Elektrikli Araç Sarj Ücretinde Yeni Dönem!

Yıllardır beklenen özellik WhatsApp'a geliyor! Eski mesajlar okunabilecek

Yıllardır beklenen özellik WhatsApp'a geliyor! Eski mesajlar okunabilecek

Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu! Telefonu açtığınız an hayatınız kararabilir!

Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu! Telefonu açtığınız an hayatınız kararabilir!

Adrenalin tutkunları için bulunmaz keşif! Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de bulunuyor

Adrenalin tutkunları için bulunmaz keşif! Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de bulunuyor

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı