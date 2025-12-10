Murat Cemcir taburcu oldu...

Magazin dünyasının yakında takip ettiği gelişme...'Düğün Dernek', 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerle ünlenen başarılı oyuncu Murat Cemcir, yakın dostu Ahmet Kural ile arası açılınca ekranlardan uzak kalmıştı.Öte yandan Cemcir'in geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırıldığı belirtilmişti.HASTANE 'TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR' DEMİŞTİİç kanama geçiren Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, bugün daha iyi, tedavisi devam ediyor.YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIToplam 5 gün yoğum bakımda kalan Cemcir'in 2 Aralık günü ise yoğun bakımdan çıktığı açıklanmıştı.Oyuncunun tedavisine normal odada devam edeceği belirtilmişti.TABURCU OLDUİç kanama nedeniyle hastanede yoğun bir tedavi sürecinden geçen Murat Cemcir, doktorların son değerlendirmelerinin ardından taburcu edildi.Ünlü oyuncunun sağlık ekibi tarafından bir süre daha kontrollü şekilde takip edileceği ifade edildi.