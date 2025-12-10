Doğum günü krizi büyüyor!

Fenomen şarkıcı Reynmen (Yusuf Aktaş) ile annesi Nasibe Yılmaz arasında aylardır süren gerginlik, hız kesmeden gündemdeki yerini koruyor.Ünlü ismin annesiyle yaklaşık 7 aydır küs olduğu bilinirken, doğum günü krizinin ardından taraflardan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.Hatırlanacağı üzere, Hadise ile ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle anne–oğul arasına soğukluk girmiş, bu gerginlik zamanla daha da büyümüştü.Sosyal medya hesaplarından sık sık sitem dolu sözler paylaşan Nasibe Yılmaz, geçtiğimiz günlerde oğlunun doğum gününü Instagram hikâyesiyle kutlamıştı.Ancak Reynmen, doğum gününde kendisini paylaşan tüm yakınlarını hikâyesine eklerken annesinin paylaşımını görmezden gelmişti.Bu durum üzerine Nasibe Yılmaz TikTok’ta canlı yayına geçmiş ve duygularını şu sözlerle dile getirmişti: Demek ki canı paylaşmak istemedi, ben de kaldırdım. Üzülmüyor muyum? Tabii ki üzüldüm ama herkesin yolu açık olsun. Zamanı ve ilahi adaleti bekliyorum.Tüm bu gelişmelerin ardından bir davette görüntülenen Reynmen ve eşi Cansu Emire Kurtaran’a annesinin açıklamaları soruldu. Ünlü fenomen, yine konudan kaçınmayı tercih ederek kısa bir açıklama yaptı:“Konuşmak istemiyorum. Annem biraz seviyor böyle şeyleri, bir şey söylemek istemiyorum yani.” Reynmen’in bu sözleri, küslüğün hâlâ sürdürdüğünün sinyalini verirken sosyal medyada “barışacaklar mı?” sorusu yeniden gündem oldu.