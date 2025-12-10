  • USD: 42,52 - 42,59
  • EURO: 49,49 - 49,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Doğum günü krizi büyüyor!

Aylar önce başlayan anne-oğul küslüğü büyümeye devam ediyor. Doğum günü paylaşımını görmezden gelen Reynmen, ilk kez konuştu ama yine detay vermekten kaçındı: Annem seviyor böyle şeyleri.

Ekleme: 10.12.2025 - 09:11 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Fenomen şarkıcı Reynmen (Yusuf Aktaş) ile annesi Nasibe Yılmaz arasında aylardır süren gerginlik, hız kesmeden gündemdeki yerini koruyor.

Ünlü ismin annesiyle yaklaşık 7 aydır küs olduğu bilinirken, doğum günü krizinin ardından taraflardan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Doğum günü krizi büyüyor!

Hatırlanacağı üzere, Hadise ile ilgili yaptığı yorumlar nedeniyle anne–oğul arasına soğukluk girmiş, bu gerginlik zamanla daha da büyümüştü.

Sosyal medya hesaplarından sık sık sitem dolu sözler paylaşan Nasibe Yılmaz, geçtiğimiz günlerde oğlunun doğum gününü Instagram hikâyesiyle kutlamıştı.

Doğum günü krizi büyüyor!

Ancak Reynmen, doğum gününde kendisini paylaşan tüm yakınlarını hikâyesine eklerken annesinin paylaşımını görmezden gelmişti.

Bu durum üzerine Nasibe Yılmaz TikTok’ta canlı yayına geçmiş ve duygularını şu sözlerle dile getirmişti: Demek ki canı paylaşmak istemedi, ben de kaldırdım. Üzülmüyor muyum? Tabii ki üzüldüm ama herkesin yolu açık olsun. Zamanı ve ilahi adaleti bekliyorum.

Doğum günü krizi büyüyor!

Tüm bu gelişmelerin ardından bir davette görüntülenen Reynmen ve eşi Cansu Emire Kurtaran’a annesinin açıklamaları soruldu. Ünlü fenomen, yine konudan kaçınmayı tercih ederek kısa bir açıklama yaptı:

Doğum günü krizi büyüyor!

“Konuşmak istemiyorum. Annem biraz seviyor böyle şeyleri, bir şey söylemek istemiyorum yani.” Reynmen’in bu sözleri, küslüğün hâlâ sürdürdüğünün sinyalini verirken sosyal medyada “barışacaklar mı?” sorusu yeniden gündem oldu.

Bakan Fidan'dan YPG'ye net uyarı! ''Silahlı unsurlar Suriye ordusuna bağlanmalı''
Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli adliyeye sevk edilecek: Kan ve uyuşturucu testi de yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Aralık İnsan Hakları Günü paylaşımı! 'Terörsüz Bölge idealine mutlaka ulaşacağız'
İSKİ yediği cezaya rağmen Marmara'ya lağım akıtıyor! Denizin rengi değişti
Büyükçekmece Adliyesi'nde soygununda flaş gelişme! Gözaltı sayısı 12'ye çıktı
İsrail basınında gündem yine Türk askeri! Gazze'ye gelirlerse orada duramayız
ABD Baykar’ı örnek aldı! KIZILELMA’dan sonra ilk kez denediler
Asgari ücret maratonu cuma günü başlıyor: 7 milyon çalışanı ilgilendiriyor
Bakanlık duyurdu! 31 ilde ihracat 1 milyar dolar barajını aştı
Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasında şoförlerin yolsuzluk diyaloğu dosyada: ''Acemi hırsızlar fena götürüyorlar''
Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Gülter gözaltına alındı!
Binlerce aileyi ilgilendiriyor! Bu bebek ürünü acilen toplatılıyor
AK Parti’den Özgür Özel’e zor sorular! 73 bin TL maaşla bunlar nasıl alınıyor?
İstanbullunun metrobüs çilesi bitmiyor! İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs yangını
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Açıklamalarda Bulundu!
KIYAMDER’den Gazze’ye 750 Bin Doları Aşan Yardım!
Uyuşturucu Suçlaması! Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy Gözaltına Alındı!
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’ten Özgür Özel’e Sert Yanıtlar: “Vaatleriniz Gerçekleşmiyor”
CHP'li Belediye'de İşçiler Eylemin İkinci Gününde Yürüdü!
Özgür Özel Ak Partili Belediye'nin Projesini Sahiplenmeye Çalıştı!
Android Ve iOS Veri Aktarımı Kolaylaşıyor!

Android Ve iOS Veri Aktarımı Kolaylaşıyor!

Elektrikli Araç Sarj Ücretinde Yeni Dönem!

Elektrikli Araç Sarj Ücretinde Yeni Dönem!

Yıllardır beklenen özellik WhatsApp'a geliyor! Eski mesajlar okunabilecek

Yıllardır beklenen özellik WhatsApp'a geliyor! Eski mesajlar okunabilecek

Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu! Telefonu açtığınız an hayatınız kararabilir!

Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu! Telefonu açtığınız an hayatınız kararabilir!

Adrenalin tutkunları için bulunmaz keşif! Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de bulunuyor

Adrenalin tutkunları için bulunmaz keşif! Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de bulunuyor

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı