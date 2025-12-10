  • USD: 42,52 - 42,59
Blok3'ten flaş karar...

Rapçi Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın sosyal medya hesabından konserlerini iptal ettiğini duyurmuştu. Ünlü rapçi verdiği yeni kararı duyurdu.

Ekleme: 10.12.2025 - 09:22 Güncelleme: 10.12.2025 - 09:23
Rap camiasının tanınan isimleri Blok3, Ati242 ve Çakal’ın peş peşe gelen sosyal medya açıklamaları, hayranlarını üzmüştü.

VEDA ETTİLER

2025 yılının en çok dinlenen isimleri arasında ilk sırada yer alan Blok3'ten herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Spotify'da zirveye çıkan ünlü rapçi, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde planlanan konserlerini bir süreliğine ertelediğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından Ati242 de benzer bir paylaşım yaparak, aile bireylerinden birinin sağlık sorunları nedeniyle sahneye ara vereceğini açıklamıştı.

Emirhan Çakal ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Kardeşimi çok seviyorum. Ailem için elimden geleni yapıyorum. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Bir hedefim var. Sosyal medya artık bana zarar veriyor" sözleriyle bir süre platformdan uzak duracağını ima etmişti.

BLOK3 YENİ KARARINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Blok3, konserlere geri dönme kararını aldığını açıkladı. Blok3, "10 günlük tatilden vazgeçtim. Kalan konserlere çıkacağız." dedi.

Android Ve iOS Veri Aktarımı Kolaylaşıyor!

Elektrikli Araç Sarj Ücretinde Yeni Dönem!

Yıllardır beklenen özellik WhatsApp'a geliyor! Eski mesajlar okunabilecek

Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu! Telefonu açtığınız an hayatınız kararabilir!

Adrenalin tutkunları için bulunmaz keşif! Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de bulunuyor

ChatGPT'den 'İntihar et' tavsiyesi! Not bile hazırladı

