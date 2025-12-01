Murat Cemcir'den kötü haber!

'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Kardeş Payı' gibi yapımlarda boy gösteren oyuncu Murat Cemcir'den gelen son haber sevenlerini üzdü. 49 yaşındaki başarılı oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.TEDAVİSİ DEVAM EDİYORGeçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan Cemcir'in, apar topar ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.2. Sayfa'nın özel haberine göre; hastaneye kaldırılan Murat Cemcir'in iç kanama geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.NEDEN EVLENMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTIBaşarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak konusu olan ünlü oyuncu, neden evlenmediği hakkında ilk kez konuşmuştu.Cemcir; ''Evliliği şu ana kadar hiç düşünmedim. Akrabalarımın, kuzenlerimin, ailemin evliliği çok mutlu. Bizim toprağımız çok özel bir toprak, neşeliyiz. Anne baba da ister ya, bir oğlu bir kızı var, torun görmek istiyor onlar da..'' ifadelerini kullanmıştı."İLK AŞKIM ANNEM''Programda hayatına dair merak edilenleri anlatan Cemcir; ''Annem aşık olduğum ilk kadın. Bugün herhangi bir şey yazabiliyorsam, yapabiliyorsam menbağı: Annem. Çok ciddi şakalar yapar, hiç şaka yapıyormuş gibi değildir, çok kıymetli. En üzgün olduğunda şaka yapar güldürür, en sinirli olduğun anda şaka yapar sakinleştirir, en gevşek en miskin olduğunda laf sokar, dikilirsin hemen. Zor meslek, ben bunun okulunu okumadım, babamla Anadolu’yu çok gezdiğim için, çok insan tanıdım ben'' diye konuşmuştu.MURAT CEMCİR KİMDİR?Murat Cemcir 30 Kasım 1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Bölümü mezunudur.Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır.2013 yılının sonunda Düğün Dernek filminde Çetin karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır. Cemcir, 2014 yılında ise Kardeş Payı dizisinde başrolde oynamıştır.