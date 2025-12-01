  • USD: 42,42 - 42,49
  • EURO: 49,27 - 49,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Murat Cemcir'den kötü haber!

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Sevenleri, ünlü oyuncunun son sağlık durumunu merak ediyor. İşte detaylar....

Ekleme: 1.12.2025 - 17:13 Güncelleme: 1.12.2025 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Kardeş Payı' gibi yapımlarda boy gösteren oyuncu Murat Cemcir'den gelen son haber sevenlerini üzdü. 49 yaşındaki başarılı oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan Cemcir'in, apar topar ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

2. Sayfa'nın özel haberine göre; hastaneye kaldırılan Murat Cemcir'in iç kanama geçirdiği öğrenildi. Oyuncunun tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Murat Cemcir'den kötü haber!

NEDEN EVLENMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da merak konusu olan ünlü oyuncu, neden evlenmediği hakkında ilk kez konuşmuştu.

Cemcir; ''Evliliği şu ana kadar hiç düşünmedim. Akrabalarımın, kuzenlerimin, ailemin evliliği çok mutlu. Bizim toprağımız çok özel bir toprak, neşeliyiz. Anne baba da ister ya, bir oğlu bir kızı var, torun görmek istiyor onlar da..'' ifadelerini kullanmıştı.

Murat Cemcir'den kötü haber!

"İLK AŞKIM ANNEM''

Programda hayatına dair merak edilenleri anlatan Cemcir; ''Annem aşık olduğum ilk kadın. Bugün herhangi bir şey yazabiliyorsam, yapabiliyorsam menbağı: Annem. Çok ciddi şakalar yapar, hiç şaka yapıyormuş gibi değildir, çok kıymetli. En üzgün olduğunda şaka yapar güldürür, en sinirli olduğun anda şaka yapar sakinleştirir, en gevşek en miskin olduğunda laf sokar, dikilirsin hemen. Zor meslek, ben bunun okulunu okumadım, babamla Anadolu’yu çok gezdiğim için, çok insan tanıdım ben'' diye konuşmuştu.

Murat Cemcir'den kötü haber!

MURAT CEMCİR KİMDİR?

Murat Cemcir 30 Kasım 1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde doğdu. Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Bölümü mezunudur.

Takva ve Yeraltı gibi filmlerde yardımcı rollerde yer alan oyuncu, Selçuk Aydemir yönetmenliğindeki komedi dizileri Üsküdar'a Giderken ve Ramazan Güzeldir ile dikkat çekmiştir. Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır.

2013 yılının sonunda Düğün Dernek filminde Çetin karakteri ile büyük beğeni kazanmıştır. Cemcir, 2014 yılında ise Kardeş Payı dizisinde başrolde oynamıştır.
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Seçil Erzan davasında karar! 102 yıl 2 ay hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Gazzeli Annelerin Acılı Duası!
Bakan Yerlikaya kritik veriyi duyurdu! 2025'te suçlulara ve örgütlere göz açtırılmadı
İstanbul'da ulaşım çilesi bitmiyor! Seferler durdu
Trump Ukrayna İçin Konuştu!
Seven Vega Gemisi Sarayburnu'nda!
CHP'nin Başvurusuna AYM'den Karar!
Yunan bakandan küstah ifadeler! Türkiye-Libya mutabakatını hedef aldı
GSYH verileri belli oldu: Türkiye ekonomisi ne kadar büyüdü?
İmamoğlu ve A takımı ‘Şaibeli Kurultay’da boy gösterdi! CHP'nin ele geçirilmesinde rol oynadılar
İBB Soruşturmasında Köstebek Savcı İddiası!
Kabine toplanıyor! Masada Terörsüz Türkiye ve ekonomi var
Dolandırıcılar Alo Demenizi Bekliyor!
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Gözler ilk toplantıda
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
CHP’de güç savaşları! İmamoğlu'na yakın isimler liste dışına itildi
Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin ortaya atılan iddialar tek tek çürütüldü! İşte maddelerle gerçekler
Netanyahu Af Diledi!
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!