  • USD: 42,42 - 42,49
  • EURO: 49,27 - 49,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gonca Vuslateri ' Dayak Yedim '

Kısa bir süre önce imaj değişikliğine giderek saçlarını sarıya boyatan oyuncu Gonca Vuslateri, yönetmen Hilal Saral'ın ilk başta bu değişime sıcak bakmadığını söyledi; "Sarı saç istemiyordu, biraz dayak yedim ama şimdi ufak ufak kabul ediyor"

Ekleme: 1.12.2025 - 09:31 Güncelleme: 1.12.2025 - 09:33 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Habertürk
Gonca Vuslateri, Hilal Saral ile katıldığı bir ödül töreninde objektiflere yansıdı. Gecede 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülüne lâyık görülen Vuslateri, sarı saç tercihine Saral'ın ilk başta sıcak bakmadığını esprili bir dille anlatarak; 'Sarı saç istemiyordu, biraz dayak yedim ama şimdi ufak ufak kabul ediyor. Oyuncu olarak deneme için ne gerekiyorsa tamam' dedi.

Hilal Saral ise oyuncusunun doğal görünümünü çok sevdiğini belirterek; 'Gonca'nın özel bir teni var. Koyu saçla göz rengi çok uyumlu, İtalyan kadınları gibi... Monica Bellucci gibi bir havası var. Sarı saç bana kozmetik gibi geliyor, doğallıktan uzaklaştırıyor ama sonradan izin verdim' diye konuştu.

Gonca Vuslateri ' Dayak Yedim '

Kızı Asya'nın sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarının büyük ilgi görmesiyle ilgili de konuşan Gonca Vuslateri, anneliğin kendisine yaşattığı heyecanı; 'Asya, şimdi konuşmaya başladı. Sabah 8 gibi uyanıyor, gözümü açtığımda yüzü karşımda oluyor. 'Nasıl tırmandın da geldin?' diye bakıyorum. Eline bir elma alıp evin içinde dolaşmalar... Çok tatlı bir dönem, güzel gidiyor' sözleriyle ifade etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Seçil Erzan davasında karar! 102 yıl 2 ay hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Gazzeli Annelerin Acılı Duası!
Bakan Yerlikaya kritik veriyi duyurdu! 2025'te suçlulara ve örgütlere göz açtırılmadı
İstanbul'da ulaşım çilesi bitmiyor! Seferler durdu
Trump Ukrayna İçin Konuştu!
Seven Vega Gemisi Sarayburnu'nda!
CHP'nin Başvurusuna AYM'den Karar!
Yunan bakandan küstah ifadeler! Türkiye-Libya mutabakatını hedef aldı
GSYH verileri belli oldu: Türkiye ekonomisi ne kadar büyüdü?
İmamoğlu ve A takımı ‘Şaibeli Kurultay’da boy gösterdi! CHP'nin ele geçirilmesinde rol oynadılar
İBB Soruşturmasında Köstebek Savcı İddiası!
Kabine toplanıyor! Masada Terörsüz Türkiye ve ekonomi var
Dolandırıcılar Alo Demenizi Bekliyor!
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Gözler ilk toplantıda
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
CHP’de güç savaşları! İmamoğlu'na yakın isimler liste dışına itildi
Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin ortaya atılan iddialar tek tek çürütüldü! İşte maddelerle gerçekler
Netanyahu Af Diledi!
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!