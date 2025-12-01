Furkan Andıç'tan Formula 1 paylaşımı!

Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından biri olan Furkan Andıç hem aşk hayatıyla hem de paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aybüke Pusat ile gözlerden uzak aşk yaşamayı tercih eden çift bir yandan sosyal hayatlarıyla ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor.Instagram'ı aktif kullanan Furkan Andıç, bu kez Formula 1'i izlemek için Katar'a gitti. Şampiyonun ve sezonun biteceği yarış öncesi Katar'da olan yakışıklı oyuncu burada paylaşım yapmayı ihmal etmedi.35 yaşındaki oyuncu paylaşımına, "Haftaya kaldı şampiyonluk" notunu düştü.