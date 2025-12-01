  • USD: 42,42 - 42,49
Furkan Andıç'tan Formula 1 paylaşımı!

Formula 1 2025 sezonu haftaya sona erecek. Şampiyon olan pilot da haftaya belli olacak. Katar'da yarışı izlemeye giden Furkan Andıç'tan Formula 1 paylaşımı geldi.

Ekleme: 1.12.2025 - 17:10 Güncelleme: 1.12.2025 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin en yakışıklı oyuncularından biri olan Furkan Andıç hem aşk hayatıyla hem de paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aybüke Pusat ile gözlerden uzak aşk yaşamayı tercih eden çift bir yandan sosyal hayatlarıyla ilgili paylaşım yapmaya devam ediyor.

Furkan Andıç'tan Formula 1 paylaşımı!

Instagram'ı aktif kullanan Furkan Andıç, bu kez Formula 1'i izlemek için Katar'a gitti. Şampiyonun ve sezonun biteceği yarış öncesi Katar'da olan yakışıklı oyuncu burada paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Furkan Andıç'tan Formula 1 paylaşımı!

35 yaşındaki oyuncu paylaşımına, "Haftaya kaldı şampiyonluk" notunu düştü.

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!

