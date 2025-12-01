  • USD: 42,42 - 42,49
  • EURO: 49,27 - 49,36
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Destan çiftinden Londra'da romantik poz

Futbolcu Enis Destan ve eşi Arzum Destan, evlenmelerine karşı gelenlere inat mutlu karelerini sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor. İkili, Londra'da çekildikleri yeni kareyi Instagram'dan yayımladı.

Ekleme: 1.12.2025 - 17:15 Güncelleme: 1.12.2025 - 17:19 / Editör: Ozge Selin
İngiltere'de Hull City takımında oynayan futbolcu Enis Destan, kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı.
23 yaşındaki yıldız oyuncu, nişan fotoğraflarını da sosyal medyadan peş peşe paylaşmıştı.

Destan çiftinden Londra'da romantik poz

Futbolcunun annesi Gül Destan, bu ilişkiye karşı çıktığını belirterek, müstakbel gelini için sert yorumlarda bulunmuştu.

Destan çiftinden Londra'da romantik poz

Enis Destan'ın annesi Gül Destan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaş farkından dolayı müstakbel gelinini istemediklerini dile getirmişti.

Destan çiftinden Londra'da romantik poz

Uzun süredir birlikte olan çift, İzmir'in Çeşme ilçesinde yakın dostlarının katıldığı sade bir düğünle evlenmişti.

Destan çiftinden Londra'da romantik poz

Aşkları doludizgin devam eden ikili, mutlu karelerini sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.

Destan çiftinden Londra'da romantik poz

Son olarak Londra'ya giden Destan çifti, romantik anları kalp emojisiyle Instagram'dan yayımladı.

Destan çiftinden Londra'da romantik poz
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulunuyor...
Seçil Erzan davasında karar! 102 yıl 2 ay hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Gazzeli Annelerin Acılı Duası!
Bakan Yerlikaya kritik veriyi duyurdu! 2025'te suçlulara ve örgütlere göz açtırılmadı
İstanbul'da ulaşım çilesi bitmiyor! Seferler durdu
Trump Ukrayna İçin Konuştu!
Seven Vega Gemisi Sarayburnu'nda!
CHP'nin Başvurusuna AYM'den Karar!
Yunan bakandan küstah ifadeler! Türkiye-Libya mutabakatını hedef aldı
GSYH verileri belli oldu: Türkiye ekonomisi ne kadar büyüdü?
İmamoğlu ve A takımı ‘Şaibeli Kurultay’da boy gösterdi! CHP'nin ele geçirilmesinde rol oynadılar
İBB Soruşturmasında Köstebek Savcı İddiası!
Kabine toplanıyor! Masada Terörsüz Türkiye ve ekonomi var
Dolandırıcılar Alo Demenizi Bekliyor!
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor! Gözler ilk toplantıda
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 12 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı
CHP’de güç savaşları! İmamoğlu'na yakın isimler liste dışına itildi
Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin ortaya atılan iddialar tek tek çürütüldü! İşte maddelerle gerçekler
Netanyahu Af Diledi!
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geldi...

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

O Otomobil Türkiye Pazarına Hazırlanıyor!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Türkiye İlk Uzay Yörünge Aracını Fırlattı!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Diş Eti İltihabı Kalbe Vurabilir!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Epilepsi Nöbetine 5 Adımda Müdahale!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!

Avrupa'nın En İyi Start-up'ları Ödüllendirildi!