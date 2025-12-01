Destan çiftinden Londra'da romantik poz

İngiltere'de Hull City takımında oynayan futbolcu Enis Destan, kendisinden 10 yaş büyük Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı.23 yaşındaki yıldız oyuncu, nişan fotoğraflarını da sosyal medyadan peş peşe paylaşmıştı.Futbolcunun annesi Gül Destan, bu ilişkiye karşı çıktığını belirterek, müstakbel gelini için sert yorumlarda bulunmuştu.Enis Destan'ın annesi Gül Destan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaş farkından dolayı müstakbel gelinini istemediklerini dile getirmişti.Uzun süredir birlikte olan çift, İzmir'in Çeşme ilçesinde yakın dostlarının katıldığı sade bir düğünle evlenmişti.Aşkları doludizgin devam eden ikili, mutlu karelerini sevenleriyle paylaşmaya devam ediyor.Son olarak Londra'ya giden Destan çifti, romantik anları kalp emojisiyle Instagram'dan yayımladı.